18 yaşından küçükler topa sakın kafayla vurmasın

Topa kafa ile vurmak travmaya neden oluyor. Ünlü Nörolog Dr. Bennet Omalu, '18 yaşından küçüklerin topa kafa vurması yasaklansın' dedi.

"Futbolun tekrarlayan kafa travmaları nedeniyle tehlikeli olduğunu söyledi. Çok hızla hareket eden bir cismi kafanızla durdurmak mantıklı değil" dedi.

'TOPA KAFAYLA VURMAK YASAKLANMALI'

Omalu, "İnsan beyni kafatasının içinde yüzen bir balon gibidir, yani topa kafanızla vurduğunuzda beyin hasarına neden oluyorsunuz. Futbol oynamak beyin hasarı riskini artırıyor bu da ilerleyen yaşlarda demans ve kronik travmatik ensefalopati ortaya çıkma riski yaratıyor" dedi.

Futbolda yaklaşımı değiştirmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Bennet Omalu, "12-14 yaş grubu için daha temassız bir futbol geliştirilmeli ve 18 yaşından küçük futbolculara topa kafa vurmayı yasaklamalı. Bunun zor olduğunu biliyorum" diyerek, değişim zamanının geldiğini söyledi.

Kasımpaşa Spor Kulübü Hekimi Cem Ergenç ve Nörolog Dr. Bülent Madi, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı.

Kasımpaşa Spor Klübü Hekimi Cem Ergenç, "İstisnai durumlar olsa da böyle durumlarla karşılaşıyoruz ama burda bahsedilen konular daha çok uzun dönemde ortaya çıkan bulgularla ilgili. Sporu bıraktıktan sonra sporcuların, kafa travmalarına maruz kalarak aldığı ve kornik olarak yani uzun vadedeki beyin hasarlarından bahsediliyor. ABD'de son dönemde özellikle futbol oynayan çocuklarda topa kafayla vurulmasının yasaklanmasının nedenlerinden biri de bunlar. Çünkü bilinçli olarak, hazırlanılmış bir vaziyette, vücut kas ve tendonlarını hazırlamış bir vaziyette topa kafayla vurduğunda herhangi bir kafa travması yaşanmıyor. Daha çok kafa travmaları, kontakt temaslarda, topla değil de rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışmak veya sporcunun kale direğine çarpmasıyle, beklenmedik bir anda, vücudun hazırlanmadığı bir anda kafaya alınan darbeyle oluşan durumlarda ortaya çıkıyor.

ABD'de daha önce spor yapmış kişilerin, ölüm sonrası otopsi bulgularından yararlanılarak yasaklanma yoluna gidildi.

Daha önce premier ligde üst düzey futbol oynamış bir oyuncu, 59 yaşında vefaat etti. Alzheimer teşhisi konulmuştu ve daha sonra bu durumdan şüphelenen bir doktor otopsi talep etti. Otopside Alzheimer bulgusu değil, kronik, travmatik ensefalopati dediğimiz rahatsızlığa bağlı bulgulara rastlayınca, spor geçmişini de bildiği için diğer sporcularda da aynı problemlerin yaşanabileceğini düşünerek uyarılarda bulundu. Alarm zilleri çaldı ve çocuklarda nasıl bir sorun ortaya çıkıyor diye düşünülmeye başlandı.

Boston Üniversitesi'nden bir doktor, 2002 yılında bir çalışma yaptı. Beyin gelişimi tamamlanmamış, özellikle boyun ve ense kaslarının olgunlaşması tamamlanmamış sporcularda (14 yaşın altındakiler) topa kafayla vurmanın ilerde nörolojik problemler yaratacağı düşünüyorum diye açıklama yaptı" dedi.

Küçük yaşlardaki çocuklarda bu problemi önlemek için antrenmanı programladıklarını söyleyen Kasımpaşa Spor Klübü Hekimi Cem Ergenç, daha yüksek topla değil de, alt yaş gruptakilere oyun tarzında antrenmanlar yaptırılıyor. Uygun yaş grubuna uygun top veriliyor. Süper ligdeki toplar 400 ila 450 gr arasındaki toptur ve 14 yaşından sonraki oyuncular bununla oynayabilir. 14 yaş ile 8 yaş arasındakilere 350 ile 400 gr arasındaki toplar veriliyor. 8 yaşın altındakilere de 350 gramdan daha hafif toplarla antrenman yaptırıyoruz" dedi.

'SAYISIZ SORUNA YOL AÇIYOR'

Nörolog Dr. Bülent Madi ise şunları söyledi: "Sadece top değil, kafa darbelerinin çok ciddi bir bölümü beyne hasar verir. Küçük küçük gelen kafa darbeleri, havadan gelen topa kafa vurmak veya özellikle Amerikan futbolunda bu çok önemli. Alınan darbeler, hücrelerin zarar görmesine ve hücreler arasındaki bağlantaların zarar görmesine yol açar. O zaman karşımıza çıkan sorunlar, beyin kanaması, beynin damarlarının tıkanması, milyarlarca hücreleri birbirine bağlayan bağlantıların kopması, kimyasal olayların bozulması gibi sayısız sıkıntıyla karşı karşıya kalınabilir. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Kafanın bir yere çarpıyor olmasının risklerini daima göz önünde tutmalıyız."