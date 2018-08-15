  • BIST 90.263
  • Altın 226,565
  • Dolar 5,9638
  • Euro 6,7561
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 32 °C
SON DAKİKASaçlara zarar veren alışkanlıklar

18 yaşından küçükler topa sakın kafayla vurmasın

»
Ünlü Nörolog Dr. Bennet Omalu, '18 yaşından küçüklerin topa kafa vurması yasaklansın' dedi. Omalu, "İnsan beyni kafatasının içinde yüzen bir balon gibidir, yani topa kafanızla vurduğunuzda beyin hasarına neden oluyorsunuz.
18 yaşından küçükler topa sakın kafayla vurmasın

Topa kafa ile vurmak travmaya neden oluyor. Ünlü Nörolog Dr. Bennet Omalu, '18 yaşından küçüklerin topa kafa vurması yasaklansın' dedi. 

"Futbolun tekrarlayan kafa travmaları nedeniyle tehlikeli olduğunu söyledi. Çok hızla hareket eden bir cismi kafanızla durdurmak mantıklı değil" dedi. 

'TOPA KAFAYLA VURMAK YASAKLANMALI'

Omalu, "İnsan beyni kafatasının içinde yüzen bir balon gibidir, yani topa kafanızla vurduğunuzda beyin hasarına neden oluyorsunuz. Futbol oynamak beyin hasarı riskini artırıyor bu da ilerleyen yaşlarda demans ve kronik travmatik ensefalopati ortaya çıkma riski yaratıyor" dedi. 

Futbolda yaklaşımı değiştirmek gerektiğine dikkat çeken Dr. Bennet Omalu, "12-14 yaş grubu için daha temassız bir futbol geliştirilmeli ve 18 yaşından küçük futbolculara topa kafa vurmayı yasaklamalı. Bunun zor olduğunu biliyorum" diyerek, değişim zamanının geldiğini söyledi. 

Kasımpaşa Spor Kulübü Hekimi Cem Ergenç ve Nörolog Dr. Bülent Madi, konuyla ilgili merak edilenleri anlattı. 

Kasımpaşa Spor Klübü Hekimi Cem Ergenç, "İstisnai durumlar olsa da böyle durumlarla karşılaşıyoruz ama burda bahsedilen konular daha çok uzun dönemde ortaya çıkan bulgularla ilgili. Sporu bıraktıktan sonra sporcuların, kafa travmalarına maruz kalarak aldığı ve kornik olarak yani uzun vadedeki beyin hasarlarından bahsediliyor. ABD'de son dönemde özellikle futbol oynayan çocuklarda topa kafayla vurulmasının yasaklanmasının nedenlerinden biri de bunlar. Çünkü bilinçli olarak, hazırlanılmış bir vaziyette, vücut kas ve tendonlarını hazırlamış bir vaziyette topa kafayla vurduğunda herhangi bir kafa travması yaşanmıyor. Daha çok kafa travmaları, kontakt temaslarda, topla değil de rakip oyuncuyla kafa kafaya çarpışmak veya sporcunun kale direğine çarpmasıyle, beklenmedik bir anda, vücudun hazırlanmadığı bir anda kafaya alınan darbeyle oluşan durumlarda ortaya çıkıyor. 

ABD'de daha önce spor yapmış kişilerin, ölüm sonrası otopsi bulgularından yararlanılarak yasaklanma yoluna gidildi.

Daha önce premier ligde üst düzey futbol oynamış bir oyuncu, 59 yaşında vefaat etti. Alzheimer teşhisi konulmuştu ve daha sonra bu durumdan şüphelenen bir doktor otopsi talep etti. Otopside Alzheimer bulgusu değil, kronik, travmatik ensefalopati dediğimiz rahatsızlığa bağlı bulgulara rastlayınca, spor geçmişini de bildiği için diğer sporcularda da aynı problemlerin yaşanabileceğini düşünerek uyarılarda bulundu. Alarm zilleri çaldı ve çocuklarda nasıl bir sorun ortaya çıkıyor diye düşünülmeye başlandı. 

Boston Üniversitesi'nden bir doktor, 2002 yılında bir çalışma yaptı. Beyin gelişimi tamamlanmamış, özellikle boyun ve ense kaslarının olgunlaşması tamamlanmamış sporcularda (14 yaşın altındakiler) topa kafayla vurmanın ilerde nörolojik problemler yaratacağı düşünüyorum diye açıklama yaptı" dedi. 

Küçük yaşlardaki çocuklarda bu problemi önlemek için antrenmanı programladıklarını söyleyen Kasımpaşa Spor Klübü Hekimi Cem Ergenç, daha yüksek topla değil de, alt yaş gruptakilere oyun tarzında antrenmanlar yaptırılıyor. Uygun yaş grubuna uygun top veriliyor. Süper ligdeki toplar 400 ila 450 gr arasındaki toptur ve 14 yaşından sonraki oyuncular bununla oynayabilir. 14 yaş ile 8 yaş arasındakilere 350 ile 400 gr arasındaki toplar veriliyor. 8 yaşın altındakilere de 350 gramdan daha hafif toplarla antrenman yaptırıyoruz" dedi.

'SAYISIZ SORUNA YOL AÇIYOR'

Nörolog Dr. Bülent Madi ise şunları söyledi: "Sadece top değil, kafa darbelerinin çok ciddi bir bölümü beyne hasar verir. Küçük küçük gelen kafa darbeleri, havadan gelen topa kafa vurmak veya özellikle Amerikan futbolunda bu çok önemli. Alınan darbeler, hücrelerin zarar görmesine ve hücreler arasındaki bağlantaların zarar görmesine yol açar. O zaman karşımıza çıkan sorunlar, beyin kanaması, beynin damarlarının tıkanması, milyarlarca hücreleri birbirine bağlayan bağlantıların kopması, kimyasal olayların bozulması gibi sayısız sıkıntıyla karşı karşıya kalınabilir. Bunu korkutmak için söylemiyorum. Kafanın bir yere çarpıyor olmasının risklerini daima göz önünde tutmalıyız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Saçlara zarar veren alışkanlıklar13 Ağustos 2018 Pazartesi 20:41
  • “Sağlıklı Bronzlaşmak” Mümkün Mü?13 Ağustos 2018 Pazartesi 15:49
  • Tuzu kısıtlamak kalp krizi riskini artırıyor12 Ağustos 2018 Pazar 20:35
  • 100 bin kişiden 15'i ani işitme kaybı yaşıyor12 Ağustos 2018 Pazar 19:15
  • Nörobilimciler kötümserliğin kaynağını buldu12 Ağustos 2018 Pazar 19:14
  • Şeftali diyeti 3 günde 3 kilo verdiriyor12 Ağustos 2018 Pazar 19:11
  • İri meyvelerin muhafaza süreleri küçük meyvelere kıyasla daha kısadır12 Ağustos 2018 Pazar 15:08
  • Gizli şekerin belirtileri neler?12 Ağustos 2018 Pazar 02:23
  • Prezervatif nasıl seçilir?12 Ağustos 2018 Pazar 01:04
  • Erkekler diyet yaparken nelere dikkat etmeli?12 Ağustos 2018 Pazar 01:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti