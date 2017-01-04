18 yıl midesindeki makasla yaşadı

Geçen yıl kan testiyle 3 erkeğe hamile teşhisi konan Vietnam'da akıllara durgunluk veren bir sağlık skandalı daha yaşandı.

Mide ağrısıyla doktora giden 54 yaşındaki bir hastaya ülser teşhisi kondu ancak ağrıların nedeni 18 yıl önce geçirdiği ameliyat sırasında midesinde unutulan makastı.

Vietnamlı doktorlar bir hastanın 18 yıl önce geçirdiği ameliyat sonrası karnında unutulan cerrahi müdahale makasını, yapılan operasyon sonucu çıkarmayı başardı.

Korkutan gerçek, 54 yaşındaki Ma Van Nat'ın geçen ay geçirdiği trafik kazası sonucu hastaneye gitmesiyle ortaya çıktı.

Ultrason testinde, midesinde olağan dışı bir nesne tespit edildi.

Talihsiz adam, sonuca inanmayarak bir başka hastaneye daha gitti. Burada da karnında kırılmış halde 15 cm büyüklüğünde sivri metal bir nesnenin var olduğu doğrulandı.

İkinci hastane, Nat'ın 1998'deki bir başka trafik kazası sonucu ameliyat geçirdiği hastaneydi. Makas da buradaki ameliyatta unutuldu.

O günden bu yana yaşamını çeşitli ağrı kesicilerle sürdürdüğünü belirten Nat, “1998'deki ameliyattan sonra eve gittiğimde uzun süren hafif bir sızı hissettim. Hastaneye tekrar gittiğimde ülserden kaynaklandığını söylediler” diye konuştu.