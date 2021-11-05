180 Öğrenci, 15 Öğretmen Ve 6 Personel Covıd-19 Pozitif

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bu hafta toplam 180 öğrenci, 15 öğretmen ve 6 personelin Covid-19 pozitif olduğunu açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı’na okul idarelerinden gelen bilgilere göre 538 öğrenci, 36 öğretmen ve 9 personel ise temaslı.

Covid-19 pozitif olan öğrencilerin 103’ü ilköğretim, 68’i genel ortaöğretim, 9’u ise mesleki teknik öğretimde.

Covid-19 pozitif öğretmenlerin ise 6’sı ilköğretim, 7’si ortaöğretim, 2’si de teknik öğretimde.