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1800 yıl önce duvara penis figürü çizmişler

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İngiltere'de Newcastle Üniversitesi'nden arkeologlar ve Historic England ekibi Hadrian Duvarı yakınlarındaki bir taş ocağında milattan sonra 207 yılında Romalı askerler tarafından kazınmış penis çizimleri buldu.
1800 yıl önce duvara penis figürü çizmişler

Arkeologlar bu figürün o tarihlerde iyi şans getirdiğine inanıldığını belirtti.

Kazı yerinde bulunan bir çok figürün arasında en bilgilendirici olan ise "APRO ET MAXIMO CONSVLIBVS OFICINA MERCATI" yazısıydı. Bu yazı milattan sonra 207 yılında yapılan Aper ve Maximus'un konsülüne atıfta bulunuyor.

Milattan sonra 122 yılında inşa edilen Hadrian Duvarı'na, yapımından 200 yıl sonra yazılan imparator biyografisinde 'Romalılar'la barbarları ayırmak için' tasarlandı şeklinde bahsediliyor.

Yeni bulunan çizimlerin yapıldığı sıralarda İngiltere'nin kuzeyi ile güneyini boydan boya ikiye ayıran 117 kilometrelik duvarın büyük bir restorasyondan geçtiği biliniyor.

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