185'nci saatte enkazdan mucize kurtuluş!

Son dakika haberi... Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde arama kurtarma çalışmaları sürüyor.



Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde depremin 183'üncü saatinde bir kişi mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

185. SAATTE BİR MUCİZE DAHA!

Kahramanmaraş'ta 11 yaşındaki bir çocuk kurtarma çalışmalarının 185'nci saatinde enkazdan sağ olarak kurtarıldı.

183 SAAT SONRA GELEN MUTLU HABER!



Ses ihbarı ve dinleme yapan ekipler, Cebrail Mahallesi'ndeki bir binanın enkazında yaptıkları dinlemede ses duyarak çalışmaları o noktada yoğunlaştırdı. Termal kamera ve hassas burunlu köpeklerden de destek alınan arama kurtarma çalışmalarında bir kişi daha enkazdan sağ olarak kurtarıldı. 183 saat sonra gelen mutlu haber, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde tükenmekte olan umutları yeniden yeşertti.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN 182. SATTE MUCİZE KURTULUŞU

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremin 182'nci saatinde 12 yaşındaki çocuk mahsur kaldığı binanın enkazından sağ çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.