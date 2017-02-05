1,86 milyar kişi Facebook kullanıyor

2016'nın son çeyreğinde 8,8 milyar dolar gelir elde eden Facebook, 1,86 milyar aktif kullanıcıya ulaştı.

4 Şubat 2004 tarihinde mütevazı bir başlangıçla yola çıkan sosyal paylaşım ağı Facebook, 2016'nın son çeyreğinde artış rekoru kırarak 1,86 milyar aktif kullanıcıya ulaştı. Dört ayda 70 milyon yeni kullanıcı ağa eklendi.

Bu dönemde 8,8 milyar dolar gelir elde eden şirket, 3,7 milyar dolar kâr elde etti. Geçen yılın son çeyreğinde şirketin geliri 5,6 milyar dolardı. Şirketin 2016'daki en büyük gelir kaynağı, yüzde 84 ile mobil reklamlar oldu.

Her zaman ücretsiz kalacağı taahhüt edilen sosyal paylaşım ağı, kullanıcıları sayesinde dolaylı yoldan gelir elde ediyor. ABD ve Kanada'daki kullanıcılar şirkete son çeyrekte ortalama 20 $ kazandırdı.

MEYVELERİ TOPLUYOR

Şirketin gelirindeki ciddi artışta en büyük etmen, Hindistan pazarına girişi oldu. Facebook, 1,52 milyar nüfuslu ülkeye yönelik yatırımlarının ve ücretsiz internet erişimi hamlesi internet.org'un meyvelerini toplamaya başladı.

Şirketin kurucusu Mark Zuckerberg, "2016'da kâr ettik fakat önümüzde hâlen yapacak çok iş var" diyerek, şahsının ve şirketinin en büyük hedefi olan Çin pazarına girebilme isteğini yeniledi. Zuckerberg, ABD başkanı Trump'ın seçilmesini ima ederek, "Dünyayı birbirine bağlama misyonumuz artık eskisinden de önemli" dedi.

HİSSELER UÇUŞA GEÇTİ

Şirketin finans müdürü David Wehner'ın artık reklâmlardan ziyade yatırımlara yöneleceklerini açıklaması ve 2017'nin "agresif harcama yılı" olacağını açıklaması üzerine şirketin hisseleri uçuşa geçti, değeri %2 yükselen hisseler 133,25 dolardan işlem görmeye başladı.

Facebook, bünyesinde WhatApp ve Instagram gibi devleri de barındırıyor. Zuckerberg'e göre uygulamalar birbirine rakip değil. WhatsApp'ın kısa mesajın yerini aldığını ve pratik bir uygulama olduğunu söyleyen Zuckerberg, Facebook Messenger'ın birçok yönden zengin bir uygulama olarak sohbete değer kattığını belirtti.

Instagram ise geçen yıl 300 milyon olan kullanıcı sayısını üçte bir artırarak 400 milyonu aştı.

SANAL GERÇEKLİK

Şirketin en çok önem verdiği alanların başında, sanal gerçeklik teknolojisine yatırım geliyor. 17 bin çalışanı olan Facebook'un yeni yılda sanal gerçeklik sektöründe çalışacak çok sayıda yeni personeli bünyesine katması bekleniyor.

2014'te Oculus'u 2 milyar dolara satın alan Facebook, bu alanda yatırımlarını sürdürmeyi hedefliyor. Şirket, sanal gerçeklik cihazının patent anlaşmazlığı nedeniyle yakın zamanda ZeniMax isimli oyun yazılımı şirketine 500 milyon dolar tazminat ödemek zorunda kaldı.

Kaynak: Facebook, AFP