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186 Yeni Vaka 2 Vefat !

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186 Yeni Vaka 2 Vefat !
186 Yeni Vaka 2 Vefat !

Son 24 saatte yapılan test sayısı 14.695 olup, 146’sı yerel 186 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi hayatını kaybetmiş, 228 kişi taburcu edilmiştir.

40kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 146 kişi ise yerel vakadır.

45 kişi Lefkoşa, 51 kişi Girne, 31 kişi Gazimağusa, 12 kişi Güzelyurt, 6 kişi İskele, 1 kişi Lefke Bölgesi’ndendir.

16 Aralık 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 14.695

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 186

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 40

Yerel Vaka Sayısı: 146

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 228

Bugün Kaybedilen Hasta:  2

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.422.947

Toplam Vaka Sayısı: 32.767

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.495

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2391

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 91

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2279

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 123

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 21

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2340

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 397
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 506

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6287

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 97.812

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