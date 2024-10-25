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1864 sürücü kontrol edildi: 243 yasal işlem, 1 tutuklu

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Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 1864 araç sürücüsü kontrol edildi.
1864 sürücü kontrol edildi: 243 yasal işlem, 1 tutuklu

Trafik ekipleri tarafından dün ülke genelinde gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucunda toplam 1864 araç sürücüsü kontrol edildi.

Polisten verilen bilgiye göre, çeşitli trafik suçlarından toplam 243 sürücü rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 16 araç ise trafikten men edilmiş ve 1 sürücü de tutuklandı.

Rapor edilen trafik suçları ise; 179’u yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 5’i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 26’sı sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 18’i seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak ve 11’i diğer trafik suçlarından oluşuyor.

Öte yandan denetimlerde ülkede yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen 1 kişi tutuklanarak aleyhinde yasal işlem başlatıldı.

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