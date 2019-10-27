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188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi: Rekor, ‘Top’ta

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188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi: Rekor, ‘Top’ta
188 bin 129 kişi soyadını değiştirdi: Rekor, ‘Top’ta

İçişleri Bakanlığı, 3 Kasım’da sona erecek olan bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın ad ve soyadı değiştirme uygulamasından yararlanarak 188 bin 129 kişi soyadını değiştirdiğini, 74 bin 708 kişinin de ismini düzelttirdiğini açıkladı. En çok değiştirilen soyadların başında Top, Koyun Karpuz, Karabaş, Ördek, Kör, Dana, Çürük, Armut ve Davul geliyor.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun geçen yıl Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu’nda yapılan bu değişiklikle Soyadı Kanunu’nun 3’üncü maddesine aykırı yazılan, yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebiliyor.

Açıklamada, il, ilçe nüfus müdürlüklerine başvuranların sayısının en yüksek olduğu kent 13 bin 442 ile İstanbul oldu. İsim düzeltmede İstanbul’u sırasıyla Ankara, İzmir, Diyarbakır, Antalya, Bursa, Adana, Kocaeli, Konya takip etti. 

Kadınlarda en çok düzeltmesi yapılan isim 655 kez düzeltilen Rabiye, en çok değiştirilen soyadı ise 2 bin 26 adet kez değiştirilen Top oldu. Erkeklerde en çok düzeltmesi yapılan isim 409 kez düzeltilen Ümüt oldu. Erkeklerde en çok değiştirilen soyadı da Top; 2 bin 523 kişi bu soyadı değiştirdi. 

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını talep edenler, il ve ilçe idare kurullarına başvuru yapabiliyor. Ad ve soyadlarındaki yazım yanlışlarını değiştirmek isteyenler, bulunduğu yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan müracaatlar ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

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