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1,898 araç sürücüsü kontrol edildi, 445 araç sürücüsü rapor edildi

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1,898 araç sürücüsü kontrol edildi, 445 araç sürücüsü rapor edildi
1,898 araç sürücüsü kontrol edildi, 445 araç sürücüsü rapor edildi

 

24.02.2024 tarihinde, ülke genelinde Polis Ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1,898 araç sürücüsü kontrol edildi ve 316’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 32’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 6’sı sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 21’ü sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 3’ü emniyet kemeri takmadan araç kullanmak, 4’ü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 7’si sigortasız araç kullanmak ve 56’sı diğer trafik suçlarından olmak üzere toplam 445 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 6 sürücü tutuklanmış ve 37 araç ise trafikten men edilmiştir.

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