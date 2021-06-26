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18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi

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"Toplam 7521 test yapıldı, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi"
18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlandı, 30 kişi taburcu edildi

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7521 olup, 18'i yerel 22 pozitif vakaya rastlanmış, 30 kişi taburcu edilmiştir.

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 18 kişi ise yerel vakadır.

4 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 1 kişi İskele, 1 kişi Güzelyurt, 3 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Yenişehir-2 / Hamitköy-1/ Haspolat-1

Girne

Girne Merkez- 3 / Lapta-3 / Karaoğlanoğlu-2 / Alsancak-1

Güzelyurt

Zümrütköy-1

Lefke

Lefke Merkez-1 / Bademliköy-1 / Karadağ-1

İskele

Aygün-1

26  Haziran 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7521 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 22 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :   

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 18 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 30   

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.436.073 

Toplam Vaka Sayısı: 7957 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 7593 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 329 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 23      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 293   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 13 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 35 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı:   

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2681 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 684
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 384 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3346 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 16.384

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