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19.19’da Camilerden İstiklal Marşı Okunacak

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19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla19.19’da Camilerden İstiklal Marşı Okunacak
19.19’da Camilerden İstiklal Marşı Okunacak

19 Mayıs 1919, Türk Milletinin Gazi Mustafa Kemal’in liderliğinde Milli Mücadeleyi başlattığı,  tarihimizde dönüm noktası olan önemli bir gündür.

KKTC Din İşleri Başkanı Atalay: 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla19.19’da Camilerden İstiklal Marşı Okunacak

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bugün saat 19.19'da tüm camilerden –isteyen vatandaşlarımızın da bulundukları yerlerden iştirak edebileceği-  İstiklal Marşı okunacaktır.

 

Milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve  kahraman şehitlerimizi saygıyla yad ederim.       

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