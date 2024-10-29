19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, geniş çaplı trafik denetimleri sırasında toplam 2 bin 287 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan bu denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından 338 araç sürücüsüne yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:
- 116 sürücü yasal hız sınırını aşmak,
- 2 sürücü alkollü araç kullanmak,
- 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
- 45 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullanmak,
- 26 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
- 2 sürücü emniyet kemeri takmamak,
- 14 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
- 7 sürücü sigortasız araç kullanmak,
- 4 kişi, 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta kamyonları Girne-Lefkoşa Ana Yolu’nda kullanmak,
- 121 diğer çeşitli trafik suçları.
Polis yetkilileri, bu tür denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyulmasını teşvik etmek amacıyla devam edeceğini belirtti.
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