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19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

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Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde 19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü ise tutuklandı.
19 araç trafikten men edildi, 3 sürücü tutuklandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, geniş çaplı trafik denetimleri sırasında toplam 2 bin 287 araç sürücüsü kontrol edildi. Yapılan bu denetimlerde, çeşitli trafik suçlarından 338 araç sürücüsüne yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

Rapor edilen trafik suçları şu şekilde sıralandı:

  • 116 sürücü yasal hız sınırını aşmak,
  • 2 sürücü alkollü araç kullanmak,
  • 1 sürücü ehliyetsiz ve sigortasız araç kullanmak,
  • 45 sürücü araç kullanırken cep telefonu kullanmak,
  • 26 sürücü trafik ışıklarına uymamak,
  • 2 sürücü emniyet kemeri takmamak,
  • 14 sürücü seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak,
  • 7 sürücü sigortasız araç kullanmak,
  • 4 kişi, 5000 kg ve üzerindeki ağırlıkta kamyonları Girne-Lefkoşa Ana Yolu’nda kullanmak,
  • 121 diğer çeşitli trafik suçları.

Polis yetkilileri, bu tür denetimlerin trafik güvenliğini sağlamak ve kurallara uyulmasını teşvik etmek amacıyla devam edeceğini belirtti.

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