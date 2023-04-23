Bayramın ikinci günü dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1134 araç sürücüsü kontrol edildi ve 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanma, 18’i alkollü içki tesiri altında araç kullanma, 43’ü yasal sınırın üzerinde süratli araç kullanma olmak üzere çeşitli suçlarından toplam 132 araç sürücüsü rapor edilirken, 19 araç trafikten men edildi ve 1 araç sürücüsü ise tutuklandı
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