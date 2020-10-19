19 Ekim 2020 Pazartesi - 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Gram Ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2020 PAZARTESİ
Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ile ilgili araştırmalar başladı. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor.
22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 436,63
SATIŞ: 453,51
ATA ALTIN
ALIŞ: 3.213,30
SATIŞ: 3.237,70
CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 3.205,00
SATIŞ: 3.254,00
TAM ALTIN
ALIŞ: 3.094,60
SATIŞ: 3.154,45
YARIM ALTIN
ALIŞ: 1.568,10
SATIŞ: 1.583,80
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 784,00
SATIŞ: 792,90
GRAM ALTIN
ALIŞ: 484,16
SATIŞ: 484,25
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