  • BIST 1.205
  • Altın 486,064
  • Dolar 7,8813
  • Euro 9,2735
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 17 °C
SON DAKİKAPilli:Bugün 1731 test, 5 yeni vaka!

19 Ekim 2020 Pazartesi - 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Gram Ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

» »
Altın fiyatları son dakika haberleri sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. Güncel ve canlı rakamlar araştırılırken küçük ve büyük ölçekli yatırımcıların da ilgi odağı oluyor.
19 Ekim 2020 Pazartesi - 22 Ayar Bilezik, Tam, Yarım, Gram Ve Çeyrek Altın Fiyatlarında Son Durum Ne?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU? 19 EKİM 2020 PAZARTESİ

Sabah saatlerinden itibaren altın fiyatları ile ilgili araştırmalar başladı. Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 436,63

SATIŞ: 453,51

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.213,30

SATIŞ: 3.237,70

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.205,00

SATIŞ: 3.254,00

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.094,60

SATIŞ: 3.154,45

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.568,10

SATIŞ: 1.583,80

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 784,00

SATIŞ: 792,90

GRAM ALTIN

ALIŞ: 484,16

SATIŞ: 484,25

 

Etiketler: , , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Döviz Kurlarında Son Durum Ne? 16 Ekim 202016 Ekim 2020 Cuma 09:01
  • BIST 100 düşüşle kapandı, en fazla madencilik endeksi değer kaybetti16 Ekim 2020 Cuma 08:48
  • 16 Ekim 2020 - Altın Fiyatlarında Güncel Durum Ne?16 Ekim 2020 Cuma 08:38
  • Altın fiyatları hareketlendi! 15 Ekim Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar oldu?15 Ekim 2020 Perşembe 09:16
  • Dövizde Son Durum Ne ? (15 Ekim 2020 Perşembe)15 Ekim 2020 Perşembe 08:51
  • 1 Dolar 8'TL oldu.. İşte döviz kurları...14 Ekim 2020 Çarşamba 11:48
  • Dövizde Son Durum Ne? (14 Ekim 2020)14 Ekim 2020 Çarşamba 09:02
  • 14 Ekim 2020 Ekonomi Piyasalarında Son Durum Ne ?14 Ekim 2020 Çarşamba 08:50
  • 14 Ekim Gram Ve Çeyrek Altın Fiyatları Ne Kadar Oldu?14 Ekim 2020 Çarşamba 08:46
  • Dolar kuru bugün ne kadar? (13 Ekim 2020 dolar - euro fiyatları)13 Ekim 2020 Salı 13:50
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti