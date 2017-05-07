“19. Geleneksel Büyük Eko-Gün” bugün

Büyükkonuk Belediyesi’nin geleneksel olarak Mayıs ve Ekim aylarında düzenlediği “Büyük Eko Gün” bugün gerçekleştirilecek.

Etkinlik bu yıl 1.Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’ne de ev sahipliği yapacak.

Telsim ana sponsorluğunda düzenlenen Eko Gün etkinliğiyle ilgili açıklama yapan Büyükkonuk Belediyesi Başkanı Ahmet Sennaroğlu, Uluslararası Akdeniz Slowfood Festivali’nin Türkiye, Fas, Mısır, İran, Hırvatistan, İtalya, İspanya, Portekiz, İsrail’den katılımcılarla gerçekleşeceğini; festivalin ülke için büyük önem taşıdığını kaydetti.

Eko Gün’ün, “Hobbalara gidelim, cille tomofili Büyükkonuk’a” sloganıyla gerçekleştirildiğini anlatan Sennaroğlu, bu gibi etkinliklerin Kıbrıs Kültürünün yaşatılmasına katkı yaptığını söyledi.

Etkinlik kapsamında yiyecek içecek, elişi, kitap ve çiçek satışı yapılacağını anlatan Sennaroğlu, Yakın Doğu Üniversitesi desteğiyle, park yerinden alana taşıma hizmeti de sunulacağını belirtti.

Balonla uçuşlara Eko Gün’de start verileceğini de sözlerine ekleyen Sennaroğlu, Eko Gün’e 50 bin kişilik bir katılım beklediklerini söyledi.