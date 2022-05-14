19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, Coşkuyla Kutlanacak

19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI, KKTC’DE COŞKUYLA KUTLANACAK

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 103’üncü yılında, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de çeşitli etkinliklerle coşkuyla kutlanacak.



Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” ise 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşecek.

Hafta dolayısıyla gerçekleştirilecek tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek, hafta boyunca kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler yapılacak.

Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu’nun Konuşması

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenleri çerçevesinde, 19 Nisan Perşembe günü saat 08:00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.



19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak.



16 – 19 MAYIS HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI

16 MAYIS PAZARTESİ



Saat 09.30



16 – 19 MAYIS HAFTASI ETKİNLİK AÇILIŞ TÖRENİ



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı çerçevesinde düzenlenecek etkinlikler Atatürk Anıtı’nda gerçekleştirilecek açılış töreni ile başlayacak.

Törende, Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenciler, sorumlu öğretmenler ve sporcular, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte “Gençlik Meşalesi”ni yakacak ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik haftasının açılışını gerçekleştirecek.

Yer: Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı

17 MAYIS SALI



“ATAM, IŞIĞINLA GELECEĞE SÜRÜYORUZ” BÖLGESEL BİSİKLET ETKİNLİĞİ



Gençlerimiz bisikletleri ile tüm bölgelerde oluşturulacak şehir içi rotalarla, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramına uygun şekilde gençlik şöleni havasında geleceğe sürüş yapacak.



Lefkoşa bölgesi - Atatürk Kültür Merkezi önü

Saat: 09:30

Lefkoşa Bölge orta dereceli okullar ve lise dengi okullar (20 öğrenci, 2 Öğretmen).

Mağusa bölgesi - Anıt Çemberi önü

Saat: 09:30

Mağusa bölgesi orta dereceli okullar ve lise dengi okullar (20 öğrenci, 2 Öğretmen).

Girne bölgesi - Kordon Boyu Atatürk Anıtı önü

Saat: 09:30

Girne bölgesi orta dereceli okullar ve lise dengi okullar (20 öğrenci, 2 Öğretmen).

Güzelyurt bölgesi - Kapalı Spor Salonu Park Yeri

Saat: 09:30

Güzelyurt bölgesi orta dereceli okullar ve lise dengi okullar (20 öğrenci, 2 Öğretmen).

İskele Bölgesi - Kapalı Spor Salonu Park Yeri

Saat: 09:30

İskele ve Karpaz bölgesi orta dereceli okullar ve lise dengi okullar (20 öğrenci, 2 Öğretmen).

Lefke Bölgesi - Atatürk Anıtı park alanı

Saat: 09:30

Lefke bölgesi orta dereceli okullar ve lise dengi okullar (20 öğrenci, 2 Öğretmen).

Saat 10.00



“ATAM, IŞIĞINLA SPOR YAPIYORUZ” 3X3 BASKETBOL ETKİNLİĞİ



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde yıldızlar ve gençler kategorilerinde tüm bölge okullarından gelecek öğrenciler, 2 gün boyunca 3X3 Basketbol etkinliğine katılacak. (17-18 Mayıs tarihleri)

Yer: Merkez Lefkoşa (Açık Pazar)

18 MAYIS ÇARŞAMBA ÖĞRENCİLERİN DEVLET PROTOKOLÜNÜ ZİYARETLERİ



Kutlama programı çerçevesinde, ülke geneli okullardan gelecek öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek.

Saat 14.30

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’I ZİYARET

Saat 12.30

CUMHURİYET MECLİSİ BAŞKANI ZORLU TÖRE’Yİ ZİYARET

Saat 13.30

BAŞBAKAN ÜNAL ÜSTEL’İ ZİYARET

Saat 12.30

MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NU ZİYARET

Saat 11.30

POLİS GENEL MÜDÜRÜ AHMET SOYALAN’I ZİYARET

Saat 10.30

GÜVENLİK KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL ZORLU TOPALOĞLU’NU ZİYARET

Saat 09.30

KIBRIS TÜRK BARIŞ KUVVETLERİ KOMUTANI TÜMGENERAL SEZAİ ÖZTÜRK’Ü ZİYARET

Saat 11.30

SİVİL SAVUNMA TEŞKİLAT BAŞKANI ATİLLA KARACA’YI ZİYARET

Saat 15.30

“ATAM, IŞIĞINLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ” TÜRK DAĞCI SERDAR KILIÇ KONFERANS

(Birkan Uzun anısına)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde ünlü Türk Dağcı Serdar Kılıç, Lefkoşa bölge okullarını temsil eden öğrencilere yönelik konferans verecek.

Yer: Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi

19 MAYIS PERŞEMBE



19 MAYIS ATATÜRK’Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI KUTLAMALARI



MİLLİ EĞİTİM BAKANI NAZIM ÇAVUŞOĞLU’NUN KONUŞMASI



Saat 08.00



Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’na ilişkin Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) yapacağı konuşma.

Saat 09.00



LEFKOŞA ATATÜRK ANITI DEVLET TÖRENİ



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Devlet Töreni Anıtkabir’den gelen toprağın, TC Lefkoşa Büyükelçisi Sayın Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdimi. Anıta çelenk konulması, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere

çekilmesi.



Yer: Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı

Saat 09.00 – 11.00



“ATAM, IŞIĞINLA GELECEĞE YÜRÜYORUZ” DOĞA YÜRÜYÜŞÜ



(Birkan Uzun anısına)

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Genel Ortaöğretim ve Mesleki Teknik Öğretim dairesine bağlı okullardan öğrenci ve öğretmenler, üniversite öğrencileri ve doğa yürüyüş kulüpleri, ünlü Türk Dağcı Serdar Kılıç ile birlikte doğa yürüyüşü gerçekleştirecek.

Yer: BUFAVENTO KALESİ

Saat 18.00



“ATAM İZİNDEYİZ” KORTEJ



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesine bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “ATAM İZİNDEYİZ KORTEJİ” gerçekleştirilecek.



Yer: Lefkoşa Girne Kapısı, Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu Avenue güzergahı

Saat 19.30



KONSER



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirilecek kortejin Avenue – Samsung önüne varmasının ardından, Nejla Egemen (YDK Müzik Öğretmeni), Telsim Freezone Liseler Arası Müzik Yarışmasında 3. gelen Polatpaşa Lisesi, 2. gelen Gazimağusa Türk Maarif Koleji ve 1. gelen Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi konser verecek.



Yer: Dereboyu Avenue- Samsung (Suitex) önü