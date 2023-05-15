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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor... Atatürk Anıtı'nda Gençlik Meşalesi yakılacak
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri yarın başlıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 104’üncü yılı ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC’de de tören ve etkinliklerle kutlanacak.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın düzenlediği “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası” yarın başlayacak ve 19 Mayıs'a kadar sürecek.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, hafta dolayısıyla tören ve etkinlikler çerçevesinde öğrencilerin katılacağı kortej, dans gösterileri, sportif, kültürel, sosyal ve çevresel aktiviteler gerçekleştirilecek, devlet ve hükümet yetkilileri ziyaret edilecek.

-Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu konuşma yapacak

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenleri çerçevesinde 19 Mayıs Cuma günü saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak. Tüm ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

-19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Haftası etkinlik programı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Haftası, 16-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek etkinliklerle kutlanacak. Etkinlikler yarın 09.19’da açılış töreni ile başlayacak.

Törende, Lefkoşa Merkez okullarından gelecek öğrenciler, sorumlu öğretmenler ve sporcular, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte “Gençlik Meşalesi”ni yakacak ve 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlik haftasının açılışını gerçekleştirecek. Etkinlik Lefkoşa Girne Kapısı - Atatürk Anıtında yer alacak.

17 Mayıs Çarşamba saat 09.00’da “Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” Bisiklet Turu yapılacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde gençler bisikletleriyle, tüm ilçelerde oluşturulacak şehir içi rotalarla eş zamanlı olarak bisiklet turu yapacak.

Güzergahlar ilçe kaymakamlıkları tarafından belirlenecek. Lefkoşa’daki bisiklet turu, Gönyeli Belediyesi önünden başlayacak ve Milli Eğitim Bakanlığı önünde sona erecek.

 

-“Birkan Uzun 3x3 Basketbol Turnuvası” yapılacak.

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, iki gün boyunca 3X3 Basketbol etkinliğine katılacak. Etkinlik, Merkez Lefkoşa’da (Açık Pazar) yer alacak.

Şampiyon Melekler Plaj Hentbol Turnuvası da 10.00’da başlayacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde öğrenciler, iki gün boyunca Şampiyon Melekler anısına düzenlenecek Hentbol Turnuvası'na katılacak. Turnuva Yükseliş Hentbol İhtisas Kulübü – Gönyeli’de yer alacak.

Saat 16.00’da da “Geleneksel Birkan Uzun Yolunda Geleceğe Tırmanıyoruz Doğa Yürüyüşü” yapılacak. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları çerçevesinde Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt bölge okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, Birkan Uzun Selvili Tepesi bölgesine yürüyüş ve tırmanış gerçekleştirecek. Yürüyüş Birkan Uzun Selvili Tepesi’nde düzenlenecek.

-Öğrenciler devlet protokolünü de ziyaret edecek.

Kutlama programı çerçevesinde, okullardan gelecek öğrenciler devlet protokolünü ziyaret edecek. Programa göre, öğrenciler, 17 Mayıs Çarşamba saat 11.00’de Başbakan Ünal Üstel, saat 11.00’de Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 10.00’da Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, saat 08.45’te Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu tarafından kabul edilecek.

Öğrenciler 18 Mayıs Perşembe ise saat 14.30’da Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, saat 09.30’da Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi, saat 11.00’de T.C. Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu’nu, saat 10.00’da Polis Genel Müdürü Kasım Kuni’yi, saat 09.00’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Atilla Karaca’yı ziyaret edecek.

-19 Mayıs Cuma günkü tören ve etkinlikler

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu cuma sabahı saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’nda (BRT) konuşma yapacak.

Saat 09.00’da da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Devlet Töreni Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, Anıtkabir’den getirilen toprak TC Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek, anıta çelenklerin sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

-104. Yıl Korteji

Saat 18.00’de de Lefkoşa merkez okullarından gelecek öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesi'ne bağlı federasyon, kulüp ve dernekler, sivil toplum örgütleri ve halkın katılımıyla “104. Yıl Korteji” gerçekleştirilecek. Yürüyüş, Lefkoşa Girne Kapısı Atatürk Anıtı’ndan - Dereboyu Avenue güzergahında yapılacak. Saat 19.19’da da Kortejin Avenue-Samsung civarına varmasının ardından Güvenlik Kuvvetleri Bando Takımı ve Ahmet Evan konser verecek.

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