19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, KKTC genelinde tören ve etkinliklerle kutlanıyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında bugün “Atam Işığında Engelleri Aşıyoruz” Gençhatlon etkinliği saat 10.00’da Lefkoşa’da Lefkoşa Türk Lisesi, Sedat Semavi Endüstri Meslek Lisesi, Lefkoşa Atatürk Güzel Sanatlar Lisesi, 20 Temmuz Fen Lisesi okullarında kurulacak parkurlarda yapılacak. Aynı saatlerde Atatürk Kültür Merkezi’nde “Atam Işığında Önemini Konuşuyoruz” söyleşisi gerçekleşecek.

Her okuldan gelecek okul temsilcilerinin, Atatürk ilkelerinin Kıbrıs Türk gençliği için ne ifade ettiğini tartışacağı etkinlikte gençlere medya temsilcileri de eşlik edecek.

Geçitkale Havaalanı’nda saat 10.00’da Sivil Havacılık Federasyonu’nun bölge okullarına “Atam Işığında Yükseliyoruz” temalı sivil havacılık gösterisi yapacağı, bu etkinlikle istikbalin göklerde olduğu vurgusunun yapılacağı belirtildi.

GENÇLERİN RESMİ ZİYARETLERİ YARIN…

Yarın ise gençler, gruplar halinde Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Meclis Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve askeri kurumları ziyaret edecek.

Gazimağusa Kaymakamlığı’ndan yapılan açıklamaya göre yarın ayrıca “Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz” bisiklet turu saat 11.00’de Anıt çemberi önünden başlayacak.

Lefke’de ise yarın kortej yürüyüşünün ardından Atatürk Parkı’nda gösteriler ve spor etkinlikleri düzenleniyor.

19 MAYIS GÜNÜ İLÇELERDE YAPILACAK TÖRENLER

LEFKOŞA

19 Mayıs Cumartesi günü Lefkoşa’daki törenler 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit’in BRT’den yapacağı konuşmayla başlayacak.

Saat 09.00’da Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak.

Protokol sırasına göre çelenklerin Atatürk Anıtı'na sunulmasıyla başlayacak tören, Anıtkabir'den gelen toprağın Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya takdimi, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi ile sona erecek.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’daki tören saat 09.00’da Zafer Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başlayacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından tören, konuşmalar ve şiirlerle tamamlanacak.

GİRNE

Girne’de Atatürk Anıtı’nda saat 08.30’da başlayacak törende ilk olarak anıta çelenk sunulacak. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından şiir okunmasıyla tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’ta, Atatürk Anıtı önünde 10.00’da başlayacak törende, çelenkler sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşmalar ve şiirle program sona erecek.

İSKELE

İskele’deki tören saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile başlayacak törende, konuşmalar yapılacak, şiirler okunacak. Tören, halk dansları gösterisiyle sona erecek.

LEFKE

Etkinlikler kapsamında Lefke Atatürk Anıtı’na 09.30’da çelenk konulacak.

LEFKOŞA’DA “ATAM İZİNDEYİZ KORTEJİ”…

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Cumartesi saat 18.00’de Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndan Dereboyu caddesine doğru “Atam İzindeyiz Korteji” tüm orta dereceli okullar, tüm üniversiteler, Spor Dairesi’ne bağlı federasyon ve dernekler, sivil toplum gençlik ve spor kulüplerinin katılımıyla gerçekleşecek.

Dereboyu’nda saat 19.30’da gerçekleştirilecek “Mor ve Ötesi” konseriyle etkinlikler son bulacak.