  • BIST 1.449
  • Altın 497,253
  • Dolar 8,3582
  • Euro 10,1661
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 22 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKA9010 test yapıldı, 24'ü yerel 33 pozitif vaka

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı KKTC’de De Kutlanacak

» »
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de kutlanacak.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik Ve Spor Bayramı KKTC’de De Kutlanacak

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı”, KKTC’de de kutlanacak.

Protokol Dairesi Müdürü ve Milli Günleri Kutlama Merkez Komitesi Başkanı Asu Muhtaroğlu’nun açıklamasına göre, 19 Mayıs tören ve etkinliklerinde koronavirüs tedbirleri gereği sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması zorunlu.

AMCAOĞLU KONUŞACAK

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun Çarşamba sabahı saat 08.00’de Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yapacağı konuşma ile başlayacak.

LEFKOŞA’DAKİ TÖREN…
 
Etkinlikler çerçevesinde, saat 09.00’da protokol sırasına göre Lefkoşa Atatürk Büstü’ne çelenk konulacak. 

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. 

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, saat 10.00’da BRT- “Manşet+Programı’a katılarak öğrencilerle online bağlantıyla görüşecek. 

FENER ALAYI 

Saat 19.30’da ise Fener Alayı düzenlenecek. Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu’nun da katılacağı fener alayı, Lefkoşa Dereboyu’nda Citroen ışıkları-Lefkoşa Atatürk Anıtı güzergahında gerçekleştirilecek. 

İLÇELERDEKİ VE DİĞER BÖLGELERDEKİ TÖRENLER…

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayram’ın 102. yıl dönümü dolayısıyla saat 08.30’da Girne Atatürk Anıtı, 09.00’da Güzelyurt Atatürk Anıtı, Gazimağusa’da Zafer Anıtı, Akdoğan’da Atatürk Anıtı ve Geçitkale’de Atatürk Anıtı; saat 10.00’da ise İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde anma törenleri düzenlenecek.

Törenler, protokol sırasına göre anıtlara çelenklerin sunulmasının ardından İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • 20. Kutlu Adalı Basın Ödülleri açıklandı17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:57
  • Bakan Çavuşoğlu'ndan hellim açıklaması17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:54
  • Özyiğit: “Bir araya gelelim, erken seçim tarihi konusunda uzlaşalım”17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:46
  • Fikri Sağlar: “Asil Nadir’i 17.5 milyon Dolar’a İngiltere’den kaçırdılar” iddiası17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:19
  • Meteoroloji Dairesi Orman Yangın Olasılık Raporu yayınlandı...17 Mayıs 2021 Pazartesi 12:11
  • K. T. Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi’nde daha güçlü bir şekilde temsil ediliyo17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:58
  • UBP Meclis Grubundan kritik toplantı!17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:47
  • Zaroğlu'dan ağır itham "YDP MYK'sı SUÇ ÖRGÜTÜ"17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:44
  • Bıçaklı, “Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu Günü” nedeniyle mesaj yayımladı.17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:43
  • 19 Mayıs Yol Koşusu yapılıyor17 Mayıs 2021 Pazartesi 11:40
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti