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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de kutlanıyor

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de kutlanıyor
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de kutlanıyor

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 101’inci yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı KKTC’de de kutlanacak.

Covid-19 pandemisi nedeniyle bu yıl törenlerin yapılmayacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun  Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin yapacağı konuşma ile başladı

Etkinlikler çerçevesinde, saat 10.00’da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından Atatürk Büstüne çelenk konulacak.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, saat 11.00’de BRT’de Gündem Artı Özel Programı’da öğrencilerle online bağlantı ile görüşecek.

Öte yandan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bakanlık bürokratları, personel ve gönüllü öğretmenlerin katılacağı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı – Fener Alayı saat 20.00’de Dereboyu-Meclis güzergahında gerçekleştirilecek.

Günün son etkinliğinde ise, “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı coşkusunu paylaşalım” sloganıyla balkonlardan İstiklal Marşı söylenecek.

Balkonların süslenerek İstiklal Marşı söylenmesi saat 21.00’de yapılacak

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