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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Bandırma Vapuru ile Samsun’a çıkarak, Kurtuluş Savaşı’nı başlatmasının 103’üncü yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek.
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı” KKTC’de tören ve etkinliklerle kutlanıyor

Yarın  törenler, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun saat 08.00’de BRT’de yapacağı konuşmayla başlayacak.Lefkoşa Atatürk Anıtı’nda yer alacak tören ise saat 09.00’da anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Törende, Anıtkabir’den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a takdim edilecek. Törende, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Gün dolayısıyla, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt, İskele, Lefke, Geçitkale, Akdoğan ve Mehmetçik’te de törenler yapılacak

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