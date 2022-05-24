Vadili Türk Çiftçiler Birliği yönetim ile Vadili Belediyesi iş birliğinde organize edilen “19

Mayıs futbol şenliği” yapıldı. Vadili 14 Ağustos stadında başlayan ve 3 gün boyunca

süren “19 Mayıs futbol şenliğinde” genç kızlar-erkekler, master erkekler, yıldızlar

karmaların katılımı mücadele etti. İlk kez yapılan organizasyona büyük ilgi gösterilirken,

bölge Belediye başkanları, Kulüp başkanları, yöneticiler, Vadili’de görev yapmış eski

teknik adamların da katılması memnuniyet yarattı.



“Takımını Kur Bize Katıl”



19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde,

“Takımını kur bize katıl” sloganı ile Ayşe Menteş tarafından organize edilen 19 Mayıs

futbol şenliğinde yeni kurulan Vadili kız takımın tanıtımıyla başladı. Vadili’de geçmişte

futbol oynamış eski futbolculardan oluşan yıldızlar karmalarından oluşan takımlar

arasında oynanan karşılaşmalar görülmeye değerdi. Masterlerde ise Vadili masterleri,

Yeniboğaziçi masterleri, Lapta masterleri arasında oynanan karşılaşmalarda eski

futbolcular hünerlerini ortaya koydu. Vadili altyapı takımı ile Çetinkaya altyapı takımları

arasında oynanan karşılaşma nefesleri kesti. Karşılaşmaların ardından düzenlenen ödül

töreninde katılımcılara kupa, madalyalar ve plaketleri Vadili Türk Çiftçiler Birliği Spor

Kulübü başkanı Menderes Aktaş, Vadili Belediye başkanı Mehmet Adahan, 19 Mayıs

futbol şenliğini organize eden Ayşe Menteş tarafından verildi.



Bölgede Ses Getirdi



“Takımını kur bize katıl” sloganı ile “19 Mayıs futbol şenliği” organize eden Ayşe Menteş,

“19 Mayıs Futbol Şenliği” daha önce bu bölgede yapılmadığından dolayı çok güzel bir

organizasyon olduğuna vurgu yaparak, üç gün boyunca oynanan karşılaşmalarda çok

güzel hareketlerin yanında birliktelik, dostluk havasında geçerken, temel amaçlarının ise

Vadili Spor Kulübü’nün eski günlerdeki gibi birlik beraberliğin sağlanması, eski parlak ve

başarılı günlere dönülmesi adına atılan adımların atıldığı organizasyon bölgede ses

getirdiğini dile getirdi.