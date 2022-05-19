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19 Mayıs Futbol Şenliği Yapılıyor

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19 Mayıs Futbol Şenliği Yapılıyor
19 Mayıs Futbol Şenliği Yapılıyor

19 MAYIS FUTBOL ŞENLİĞİ YAPILIYOR
Vadili Türk Çiftçiler Birliği yönetim ile Vadili Belediyesi iş birliğinde organize edilen “19
Mayıs futbol şenliği” 20-21-22 Mayıs tarihleri arasında yapılıyor. Vadili 14 Ağustos
stadında 20 Mayıs Cuma günü başlayacak olan 19 Mayıs futbol şenliğinde genç kızlar-
erkekler, master erkekler, yıldızlar karmaların katılımı ile üç gün boyunca devam edecek.
Organizasyona büyük ilgi gösterilmesi beklenilirken, bölge Belediye başkanları, Kulüp
başkanları, yöneticiler, Vadili’de görev yapmış eski teknik adamların da katılması
bekleniliyor.
“Takımını Kur Bize Katıl”
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde,
“Takımını kur bize katıl” sloganı ile Ayşe Menteş tarafından organize edilecek olan 19
Mayıs futbol şenliğinde yeni kurulan Vadili kız takımın tanıtımı, Vadili’de geçmişte futbol
oynamış eski futbolculardan oluşan yıldızlar karmalarından oluşan takımlar, masterlerde
ise Vadili masterleri, Yeniboğaziçi masterleri, Lapta masterleri arasında karşılaşmalar
yapılacak. Karşılaşmaların ardından düzenlenecek olan ödül töreninde katılımcılara kupa
ve madalyalar yetkililer tarafından verilecek.

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Bölgede İlk Olacak “Takımını kur bize katıl” sloganı ile “19 Mayıs futbol şenliği” organize eden Ayşe Menteş, “19 Mayıs Futbol Şenliği” daha önce bu bölgede yapılmayan bir organizasyon olduğuna vurgu yaparak, gençlerin, master yıldızlarını tanıması, Vadili Spor Kulübü’nün eski günlerdeki gibi birlik beraberliğin sağlanması, eski parlak ve başarılı günlere dönülmesi adına yapılan organizasyona birazda heyecan katmak amacımda olduklarını belirtti.

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