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19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı başkent ve tüm ilçelerde kutlandı

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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde de törenlerle kutlanıyor.
19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı başkent ve tüm ilçelerde kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesinin 102’nci yılında 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ülkemizde de törenlerle kutlanıyor.

 

Kutlamalar kapsamında Lefkoşa Atatürk Anıtı'na çelenkler sunuldu.

 

 

Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takma kuralıyla Atatürk Anıtı önünde yer alan törende anıta çelenkler sunuldu, Anıtkabir’den gelen toprak, Büyükelçi Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Tatar’a sunuldu.Tören, saygı duruşu ile tamamlandı.

 

 

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Girne’de de törenle kutlandı. Girne Atatürk Anıtı önünde, protokol sırasına göre Atatürk anıtına çelenklerin konmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilmesiyle sona erdi.

 

 

Güzelyurt’taki tören de, Atatürk Anıtı Önü’nde yapıldı. Tören, protokol sırasına göre anıta çelenklerin konulmasıyla başladı. Ardından bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Tören, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi.

 

 

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Gazimağusa Zafer Anıtı'nda da tören düzenlendi. Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilerek tören sona erdi.

 

 

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı İskele’de düzenlenen törenle kutlandı. İskele Ecevit Meydanında yer alan tören çelenklerin Atatürk anıtına konulmasıyla başladı. Saygı duruşunun ardından İskele’deki tören İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

 

 

 

 

Lefke ilçesinde de, Atatürk Anıtı önünde tören düzenlendi. Törende Atatürk Anıtı'na çelenkler kondu, saygı duruşunun ve İstiklal Marşı okundu.

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