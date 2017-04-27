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“19 mayıs kutlamalarının formatı neden değişti?”

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“19 mayıs kutlamalarının formatı neden değişti?”
Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), ülkede yaşanan bazı olumsuzlukları sıralayarak hükümete eleştirilerde bulundu ve “Sayın UBP-DP hükümeti yetkilileri, ülkemiz ne durumda farkında mısınız?” diye sordu.

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem yazılı açıklamasında, Başbakan Hüseyin Özgürgün’ün yurt dışı ziyaretiyle ilgili Yüksek Yönetim Denetçisi’nin raporuna değinerek “Özgürgün’ü yaptığının etik dışı bir davranış olduğunu kabul edip hem halktan hem de Ombudsperson’dan özür dilemeye” çağırdı. Eylem, harcanan halkın parasının derhal iade edilmesi talebinde bulundu.

Ülkede cinayet, kadına şiddet, taciz, tecavüz, kriminal olayların her geçen gün arttığına da işaret eden Eylem, “Siz ne yapıyorsunuz? Etkili tedbir ve önlem planınız, yasal düzenlemeniz var mı? Yoksa seyirci kalmaya devam mı edeceksiniz?” sorularını yöneltti.

Ülkenin gece kulüpleri, kumar, fuhuş, kara para cenneti haline geldiğini iddia eden Eylem, bu yasa dışılığa ne zaman son verileceğini sordu ve kıyıların otellere peşkeş çekildiğini, çarpık yapılaşma yağma, talan, nedeniyle Girne’nin kan ağladığını, dağların her gün eriyip gittiğini, çevrenin umursanmadığını belirtti.

Çıkarılan yasalarla çalışanların bölündüğünü, hakların budandığını, asgari ücretle çalışanların da kamu çalışanlarının da açlık sınırında yaşamaya mahkum edildiğini öne süren Eylem, özel sektör çalışanlarının kaderine terk edildiğini, sendikalaşma hakkını sağlamak yerine “sendikasızlaştırma” çalışmalarına girişildiğini kaydetti.

“19 MAYIS KUTLAMALARININ FORMATININ DEĞİŞTİRİLMESİNİN NEDENİ NEDİR?”

Eylem açıklamasına şöyle devam etti:

“Eğitimde neler yaşanıyor, bu topluma açıklayınız. ‘Proje’ kapsamında okulların içerisinde mehter gösterilerinin yapılmasının,  19 Mayıs kutlamalarının formatının değiştirilmesinin nedeni nedir? Açıklayınız.
Dayatma politikalara boyun eğmektesiniz. Kültürel, ekonomik ve sosyal tüm değerlerimizin değiştirilmesi hedefine alet oluyorsunuz. İdeolojik dönüştürme hedefine göz yumuyorsunuz.”

“BULUT’UN BÖYLE BİR AÇIKLAMA YAPABİLMESİNİN NEDENİ SİZLERSİNİZ”

Eylem, Türkiye Cumhurbaşkanlığı başdanışmanı Yiğit Bulut’un açıklamalarına işaret ederek hükümeti talimatlara harfiyen uyarak halka ihanet etmekle, entegrasyon politikalarıyla toplumu her geçen gün çağdaş dünyadan izole edilmiş durumda, göçe zorlayan ortam yaratmakla suçladı.

“Bu topluma baskı, zulüm ve hakaretin yapılmasını reva görmektesiniz Bugün, Sayın Yiğit Bulut'un böyle bir açıklama yapma cüretini bulabilmesinin nedeni sizlersiniz” iddiasında bulunan Eylem, “Tüm bunlardan memnun musunuz ve gurur duyuyor musunuz?” diye de sordu.

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