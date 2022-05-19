  • BIST 2.393,61
  • Altın 939.538
  • Dolar 15.9602
  • Euro 16.8062
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 13 °C
SON DAKİKA1 Haziran’dan itibaren maske ve test zorunluluğu kaldırılacak

19 Mayıs nedeniyle ilçelerde törenler gerçekleştirildi

» »
19 Mayıs nedeniyle ilçelerde törenler gerçekleştirildi
19 Mayıs nedeniyle ilçelerde törenler gerçekleştirildi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor.  Etkinlikler çerçevesinde sabah saatlerinde Gazimağusa Zafer Anıtı’nda tören düzenlendi.

Tören, öğrencilerin Akkule Kapısı’ndan “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla, ellerinde bayraklar eşliğinde Zafer Anıtı’na yürüyüşü ile başladı.

 

Ardından Zafer Anıtı önünde tören yapıldı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden Döndü Selvi, “Güçlü ve modern bir ulus idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olanlar, Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerimizdir” dedi.

 

19 Mayıs çerçevesinde Girne’deki resmi tören Atatürk Anıtı önünde yer aldı.

Törende Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinden Sinem Aydın törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Büyük Önder Atatürk’ün, Türk Milleti’nin, asla esaret altına girmeyeceğini ve kutsal vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini dünyaya haykırdığını vurguladı.

 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele’de de Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinden Serap İlktaç, Ulu Önder Atatürk’ün 103 yıl önce Samsun’da kurtuluş meşalesini tutuşturduğunu hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sürecinde verilen mücadeleleri anlattı.

 

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Teğmen İrfan Doğuhan Çetin, Türk milletinin bağımsızlığını haykırdığı bu önemli günün gençlere armağan edildiğini ve gençlerin de bu emanete sahip çıkacağını söyledi

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Amcaoğlu: “Güçlü bir ülke emanet edeceğiz”19 Mayıs 2022 Perşembe 12:29
  • Tatar'dan istikrar vurgusu!19 Mayıs 2022 Perşembe 12:28
  • Başbakan Ünal Üstel'den açıklama!19 Mayıs 2022 Perşembe 12:07
  • Çavuşoğlu, Guterres ile Kıbrıs konusunu görüştü19 Mayıs 2022 Perşembe 11:52
  • Töre: “Ülkenin her karış toprağına sahip çıkmalısınız”19 Mayıs 2022 Perşembe 10:45
  • Cumhurbaşkanı Tatar: Hedefimiz gençliğimize sahip çıkmaktır19 Mayıs 2022 Perşembe 10:05
  • Atlı: Muhalefetin tek ses haline getirilme çabasına karşı duruş sergiliyoruz19 Mayıs 2022 Perşembe 09:56
  • Mazlum Mercan için kan aranıyor19 Mayıs 2022 Perşembe 09:50
  • Kayıp şahıs19 Mayıs 2022 Perşembe 09:47
  • Araç içerisinden hırsızlık19 Mayıs 2022 Perşembe 09:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti