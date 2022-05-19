19 Mayıs nedeniyle ilçelerde törenler gerçekleştirildi

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Etkinlikler çerçevesinde sabah saatlerinde Gazimağusa Zafer Anıtı’nda tören düzenlendi.

Tören, öğrencilerin Akkule Kapısı’ndan “Atam Işığınla Geleceğe Yürüyoruz” sloganıyla, ellerinde bayraklar eşliğinde Zafer Anıtı’na yürüyüşü ile başladı.

Ardından Zafer Anıtı önünde tören yapıldı.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapan Dr. Fazıl Küçük Endüstri Meslek Lisesi öğretmenlerinden Döndü Selvi, “Güçlü ve modern bir ulus idealini yaşatarak geleceğe taşıyacak olanlar, Cumhuriyetimizin emanetçisi gençlerimizdir” dedi.

19 Mayıs çerçevesinde Girne’deki resmi tören Atatürk Anıtı önünde yer aldı.

Törende Girne Turizm Meslek Lisesi öğrencilerinden Sinem Aydın törende yaptığı konuşmada, 19 Mayıs’ta Samsun’a çıkan Büyük Önder Atatürk’ün, Türk Milleti’nin, asla esaret altına girmeyeceğini ve kutsal vatan topraklarının asla işgal edilemeyeceğini dünyaya haykırdığını vurguladı.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele’de de Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı önünde tören gerçekleştirildi.

Törende konuşan Bekirpaşa Lisesi öğretmenlerinden Serap İlktaç, Ulu Önder Atatürk’ün 103 yıl önce Samsun’da kurtuluş meşalesini tutuşturduğunu hatırlatarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulması sürecinde verilen mücadeleleri anlattı.

Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde tören yapıldı.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Piyade Teğmen İrfan Doğuhan Çetin, Türk milletinin bağımsızlığını haykırdığı bu önemli günün gençlere armağan edildiğini ve gençlerin de bu emanete sahip çıkacağını söyledi