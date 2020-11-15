19 Mayıs TMK, ARUCAD’ı Ziyaret Etti

19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) yetkilileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ziyaret etti.

19 Mayıs Türk Maarif Koleji (TMK) yetkilileri, Arkın Yaratıcı Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi’yi ziyaret etti.

19 Mayıs TMK Müdürü Ziya Tüzel, öğretmenleri ve okul aile birliği üyeleri, ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım. Vehbi’yi ziyaret etti. Görüşmede, sanat, tasarım ve iletişim alanında ARUCAD ve 19 Mayıs TMK arasında yapılacak işbirlikleri ele alındı.

ARUCAD Rektörü Prof. Dr. Asım Vehbi “Üniversitemizin atölye, stüdyo ve laboratuvarları tüm liselerimizin kullanımına açıktır, ayrıca portfolyo hazırlama konusunda da lise öğrencilerimize yönelik desteğimiz sürekli devam edecektir” dedi.

Vehbi, anlamlı ziyareti için 19 Mayıs TMK yetkililerine teşekkür etti.