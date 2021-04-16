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19 MAYIS TMK’dan Sosyal Sorumluluk Projesi

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"PENCERENDEN DIŞARIYA BAK"
19 MAYIS TMK’dan Sosyal Sorumluluk Projesi

19 Mayıs TMK öğrencileri ve öğretmenleri, hayata geçirdikleri sosyal sorumluluk projesi ile bir ilke imza attı. Gelirinin ihtiyaçlı kurum veya kişilere bağışlanacağı kitap 19 Mayıs TMK Yayınları tarafından geçtiğimiz günlerde yayımlandı.,

Pencerenden Dışarıya Bak adı ile yayımlanan kitapta öğrencilerin şiir, öykü ve anlatıları yer alıyor. 27 genç şair ve yazar, insanın dünyaya sonsuz zararlar vermeye devam ettiği çağda yayımladıkları bu kitapla,  çağrışım dünyalarında kurdukları alternatif yaşam alanlarını okura, üreterek ve sorumluluk üstlenerek sunmakta ve herkesi kendi küçük evrenlerindeki pencerelerden dışarıya bakmaya davet etmekte.

 Ruso Kozmetik Ltd sponsorluğunda ve Avangart Grafik Tasarım desteği ile yayımlanan kitabın iç görselleri Şule Akkuyu’ya ait. Editörlüğünü Ceyhan Özyıldız ve Fatoş Avcısoyu Ruso’nun üstlendiği Pencerenden Dışarıya Bak adlı kitabı 19 MAYIS TMK’dan ve Işık Kitabevi’nden temin edebilirsiniz.

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