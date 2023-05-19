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19 Mayıs ülkede coşkuyla kutlandı

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19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen tören ve etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
19 Mayıs ülkede coşkuyla kutlandı

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında hafta başında Atatürk Büstü önünde Gençlik Ateşi’nin yakılmasıyla başlayan etkinlikler, Lefkoşa’da gerçekleştirilen “104. Yıl Korteji” ile tamamlandı. 

BAŞKENT LEFKOŞA’DA “104. YIL KORTEJİ” 

Kutlamalar hafta boyunca düzenlenen etkinliklere devam ederken, Lefkoşa’da “104. Yıl Korteji” düzenlendi. 

Korteje, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy ile bazı milletvekillerinin yanı sıra bakanlık bürokratları, bakanlık personeli, öğrenci ve öğretmenler, üniversiteler, Spor Dairesine bağlı federasyonlar, kulüpler, dernekler, sivil toplum örgütleri ve bayram coşkusuna ortak olan vatandaşlar katıldı. 

Bando eşliğinde Atatürk Büstü önünden başlayan kortej, yürüyüşünü Osmanpaşa Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi güzergahını takip ederek Dereboyu Avenue önünde tamamladı.  

Kortejin Avenue önüne varmasının ardından, Güvenlik Kuvvetleri Bandosu konser verdi, Karadeniz Kültür Derneği Folklor Ekibi ve Gazimağusa Halk Dansları Derneği folklor ekibi gösteri sundu. 

 

Gecenin sonunda ülkenin sevilen sanatçılarından Ahmet Evan sahne alarak gençlerin bayram coşkusuna ortak oldu. 

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