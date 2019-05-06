19 Mayıs’ın 100. Yılı Girne’de etkinliklerle kutlanacak

Belediyesinden yapılan açıklamaya göre yüzüncü yıl logosu Girne Belediyesi önündeki çembere ve Dr Fazıl Küçük Anıtı’nın bulunduğu dönel kavşağa yerleştirildi.
100’üncü yıl kutlamaları kapsamında kent merkezinde spor kulüpleri, lise öğrencileri ve sivil toplum örgütlerinin katılımıyla askeri bando eşliğinde Atatürk’ün sevdiği şarkıların icra edileceği bir kortej yürüyüşü düzenlenecek.
19 Mayıs’ta saat 19:19’da Girne Kordonboyu Atatürk Anıtı önünde “Ata’ya Saygı” etkinliği kapsamında liseli gençler tarafından müzik dinletisi sunulacak.
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