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19 Nisan Çarşamba Döviz kurları

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Sterlin Euro Dolar? (19.04.2023) Sterlin, Euro, Dolar kaç TL?
19 Nisan Çarşamba Döviz kurları

KUR       ALIŞ       SATIŞ

 USD      19.5000                20.1000

 EUR      21.4000                22.0500

 GBP      24.3000                24.9700

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