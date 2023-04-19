19 Nisan Çarşamba Döviz kurları

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19.04.2023 08:36
Sterlin Euro Dolar? (19.04.2023) Sterlin, Euro, Dolar kaç TL?
KUR ALIŞ SATIŞ
USD 19.5000 20.1000
EUR 21.4000 22.0500
GBP 24.3000 24.9700
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