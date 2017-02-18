19 Şubat Günlük burç yorumları

19 Şubat Günlük burç yorumu günlük Oğlak, Kova, Balık, Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay burç yorumları

19 Şubat 2017 Pazar Günlük Burç Yorumları

KOÇ BURCU (23 Mart - 20 Nisan)



Ona olan aşkınız sizi daha da hassas biri haline getirdi. Sevgilinize çok farklı davranıyorsunuz. O ise sizin bu davranışınızı göz ardı etmiyor ve sizin davranışlarınıza karşılık veriyor. Mesleki konularda ise istediğinizi elde etmek için hayli uğraşacaksınız bunu özellikle bu hafta sonu hayli düşüneceksiniz. Maddi durumunuz uzun süre değişmese de bu durum sizin için sevindirici bir hal alacak.

BOĞA BURCU (23 Nisan - 23 Mayıs)



Sevgilinizle ciddi adımlar atmak istiyorsunuz bunun için ne gerekiyorsa yapmaya hazırsınız sonunda mutlu bir beraberliğiniz var ve karşınızdaki de sizin gibi düşünüyor. Bu aralar işlerinizde ki yoğunluk azalıyor çevrenizdeki insanlara ve sevgilinize daha fazla zaman ayırabiliyorsunuz. Gereksiz harcamalardan kaçınmanız gerekir borcunuzda hayli artmış durumda.

İKİZLER BURCU (23 Mayıs - 23 Haziran)



Bazı çelişkili durumlar yaşıyorsunuz ancak bu sizi fazla tedirgin etmesin bunu kendinize çevirmeyi başarabilirseniz sizin yararınıza olabilir. Karşı tarafa biraz kendinizi özletmelisiniz. Bu aralar iş hayatınız hayli yoğun geçiyor bunun yorgunluğunu hafta sonu atacaksınız ancak haftaya yine yoğun başlayacaksınız. Maddi konularda bazı sıkıntılar yaşayabilirsiniz dikkatli harcamalar yapmalısınız, çevrenizdeki insanlar sizden farklı beklentileri olabilir.

YENGEÇ BURCU (23 Haziran - 23 Temmuz)



Duygusal açıdan kendinizi oldukça güçlü hissedeceksiniz hatta bu gün istediğiniz bir çok şeyi gerçekleştirebilirsiniz. Daha önce sizi rahatsız eden bir konu üzerinde düşüneceksiniz hatta onun çözümünü bile yapabilirsiniz. Bir fikir çatışmasında daha güçlü çıkacaksınız. Maddi konularda dengeli davranmayı başarıyorsunuz ancak bunu uzun süre devam ettirebilirsiniz karlı çıkacaksınız. Objektif bakış açınız sizi güçlü kılıyor ve bu bakış açısını değiştirmemelisiniz.

ASLAN BURCU (23 Temmuz - 22 Kasım)



Duygusal açıdan hassas olacağınız bir gün yaşıyorsunuz. Bu gün ani çıkışlar yaşamamak için tartışmalardan uzak durmalısınız. Çok enerjiksiniz ve enerjinizi olumlu yönde kullanabilirseniz aklınızda olan birçok işi bu gün yapabilirsiniz. Parasal konularda bazen sıkıntılı dönemler yaşayabilirsiniz uzun vadede rahatlamak istiyorsanız bunu biraz düşünmelisiniz. Olumlu düşünüp kendinizi motive etmelisiniz ve bazı sorunları zamana bırakmalısınız.

BAŞAK BURCU (23 Kasım - 22 Eylül)

Aşk hayatınızda bazı karamsar durumlar olabilir bunun için çok fazla uğraş vermiyorsunuz bunun sebebi sizde de bir şeylerin bitmiş olması ve artık çabalamanın bir anlam ifade etmemesi. İş hayatınızda bazı sorunlarla uğraşabilirsiniz. Maddi konularda ise gelir ve giderlerinize dikkat edeceğiniz bir gün yaşıyorsunuz. Çevrenize karşı biraz daha esnek davranmanız gerekebilir.

TERAZİ BURCU (23 Eylül - 22 Ekim)

Sevgilinizin yaptığı bir davranış sizi çok kızdıracak onun için aldığınız kararı erteleyebilirsiniz. Onu bu şekilde cezalandırırken kendinizi de cezalandırmış olduğunuzun farkında mısınız. İlişkinizi ve sorunlarınızı çözüp rahatlamak istiyorsunuz ancak her istediğiniz her zaman olamayabilir. Uzun süreli harcamalar yaptınız ancak bu aralar durgunsunuz ve harcamalarınızı azaltacaksınız. Ancak önümüzdeki günlerde eğitiminiz için yüklü bir harcama yapabilirsiniz.

AKREP BURCU (23 Ekim - 22 Kasım)

Bazı özel günlerde yaşadığınız unutkanlık sizi çevrenize karşı sorumsuz biri haline getiriyor ancak siz tabi ki öyle olmadığınızı bilseniz de yine de dikkatli davranın. Örnek bir aşıksınız ancak bu durum her zaman sizin için önemli sonuçlar getirmiyor örneğin çoğu kez sizinle dalga geçenler oluyor. Çok yakında fedakar çalışmalarınız sizin için olumlu sonuçlar doğurabilecek. Bir yakınınız sizden maddi destek talebinde bulunabilir unutmayın gerçekten ihtiyacı olabilir onu geri çevirmemelisiniz.

YAY BURCU (23 Kasım-22 Aralık)

Partneriniz sizden istediği şeyler var ancak siz bu durum mümkün olsa da bunu istemiyorsunuz hatta bu konuda çok netsiniz istemediğiniz her şeyi dile getiriyorsunuz. Güç bela bir araya getirdiğiniz paranızı dönemsel koşullar nedeniyle yok etmemelisiniz hatta mümkünse daha çok biriktirmelisiniz. Bazı kişilerin sizden beklentisi olabilir bunu gözden geçirip karar verin çünkü tavrınız önemli.

OĞLAK BURCU (23 Aralık - 20 Ocak)

Partnerinize karşı oldukça hoşnut davranıyorsunuz ancak bazen yoluna koymak sizin istediğiniz gibi kolay olmuyor. Çok umut beslediğiniz projeler istediğiniz gibi sonuçlanmıyor neyse ki b planınız var. Maddi konularda kafanız biraz karışık olabilir, doğru kararı vermek için sakin düşünmelisiniz. Birtakım sorunlarınızı yanlış insanlara dayandırıyorsunuz.

KOVA BURCU (23 Ocak - 19 Şubat)

Sevgilinizle ilişkiniz önemli bir boyutta ilerliyor ancak siz daha mantıklı davranıyorsunuz. Şu sıralar verimli çalışmalar yapıyorsunuz. Takdir görmeniz yakındır. Finansal kaynaklarınızın kesilmesi sonucu büyük bir sıkıntıya girdiniz. Arkadaşlarınızdan yardım isteyin ve durumunuzu düzeltmek için bazı girişimlerde bulunun.

BALIK BURCU (20 Şubat - 20 Mart)

Duygularınıza fazlasıyla kapılıyorsunuz hatta çoğu zaman mantıksız hareketler sergiliyorsunuz. İşinizi çok seviyorsunuz hatta bu durum bazı çevrelerce kıskanılıyor. Sevgilinizin ihtiyaçlarını yerine getirmiyorsunuz ve onu bu sıralar çok ihmal ettiniz. Bu tutumunuzdan partneriniz çok şikayetçi.