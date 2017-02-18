19 Şubat Günün Menüsü

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19.Şub.2017 Günün Menüsü

Brokoli çorbası

Kekikli Domates Soslu Makarna

Fırında kaşarlı Mantar

Oreolu Browni

Brokoli Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

Yarım kg brokoli

2 adet havuç

2 adet patates

Kuru soğan

Karabiber

Tuz

(Isteğe bağlı krema veya süt)

Tereyağ

Brokoli Çorbası Tarifi Yapılışı

Brokoliyi çiçeklerinden ayırıp güzelce yıkıyoruz daha sonra patatesleri, havuçları, kuru soğanı gelişi güzel doğrayıp brokoliler beraber tencereye koyuyoruz .Üzerine 1 tatlı kaşığı karabiber üzerine geçecek kadar suyu ve 1 yemek kaşığı zeytinyağını ekleyip sebzelerimizi haşlıyoruz iyice yumuşadıktan sonra blenderdan geçiriyoruz koyu olursa çorbamızı 1 bardak suyu ilave edebilirsiniz .Son olarak içine tereyağ koyup karıştırıp eritiyoruz (ben çorbayı limon sıkıp içiyorum daha lezzetli oluyor)

Kekikli Domates Soslu Makarna Tarifi İçin Malzemeler

2 su bardağı kelebek makarna

3 su bardağı soğuk su

3 domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 yemek kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı pul biber

1 tatlı kaşığı toz biber

1 tatlı kaşığı tuz

2 tatlı kaşığı kekik

1 tatlı kaşığı nane

1/2 su bardağı sıvı yağ

Kekikli Domates Soslu Makarna Tarifi Yapılışı

3 su bardağı suyu bir tavada kaynatın. Su kaynadıktan sonra bir tutam tuz ve çok az sıvı yağ ile makarnayı ekleyin. Böylece makarna yapışmayacaktır. Tavanın kapağını kapatmadan makarnanın pişmesini bekleyin. Makarna pişerken domatesleri rendeleyin. Sos tavasına sıvı yağı ve salçayı ekleyin. Salça iyice kavrulduktan sonra domates rendesini ekleyin. 2-3 dk pişirdikten sonra pul biberi, toz biberi, kekiği, naneyi ve tuzu ekleyin. Sosu 1-2 dakika daha pişirdikten sonra haşlanan ve suyunu çeken makarnaya ekleyip karıştırıyoruz. Makarnamızın özelliği suyunu süzmeden besleyici özelliğini kaybetmeden yapmamızdır. 1- 2 dk sos ile karıştırarak pişirin ve besleyici, lezzetli makarnamız hazır.

Afiyet olsun.

Fırında Kaşarlı Mantar (Süper Bir Tat) Tarifi İçin Malzemeler

Kültür mantarı

Kaşar peynir

Tuz

Pul biber

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Fırında Kaşarlı Mantar (Süper Bir Tat) Tarifi Yapılışı

Mantarları suya koyup bekletelim(10 dk yeterli olacaktır)daha sonra sudan çıkartıp yıkayalım ve saplarını kopartalım borcam veya tepsiye 1 yemek kaşığı zeytin yağını döküp yayalım mantarları dizip üzerine hafif tuz serpelim, kaşar peynirini içine doldurup(ben az koydum siz isterseniz bol koyabilirsiniz) üzerine pul biberi döküp fırına verelim ve üzeri nar gibi kırıncaya kadar pişirelim şimdiden afiyet olsun

Oreolu Browni Tarifi İçin Malzemeler

140 gr bitter çikolata

90 gr sütlü çikolata

3 adet büyük boy yumurta

1 su bardağı şeker

150 gr tereyağ

2 yemek kaşığı kakao

2/3 su bardağı un

1/2 çay kaşığı tuz

Oreo

Oreolu Browni Tarifi Yapılışı

Tereyağını küçük parçalara ayırıp ısıya dayanıklı cam bir kaba alın. Üzerine tuzu ve çikolataları kıyıp ekleyin.

Kaseyi içerisi 2 su bardağı kadar kaynamakta olan suyla dolu çaydanlığın ya da tencerenin üzerine yerleştirin. Kasenin suya değmemesi gerekiyor. Benmari usulü eritip güzelce karıştıracağız. Ve oda sıcaklığına gelmesi için bekletin. Fırını 180 dereceye ayarlayın ısınadursun.

Çok büyük olmayan kare kalıp kullanın. Ben 28×28 kare borcam kullandım bir kaç santim daha küçük bir kalıbınız varsa daha iyi olabilir.

Yumurta ve şekeri derin bir kap içerisini alın. Mikser yardımı ile güzelce çırpın. Çırpmaya devam ederken erittiğimiz çikolata ve tereyağını yumurtalı karışma ekleyin. Ve çırpmaya devam edin.

Un ve kakaoyu karışıma eleyerek ekleyin. Hiçbir beyazlık kalmayacak şekilde bütün malzemeler karışana kadar mikserle çırpın. Karışımı kalıba dökün. üzerini düzeltin ve oreo parçalarını bastırmadan üzerine yerleştirin.

25 dakika pişme süresi var fazla kalmasın hemen alın fırından oda sıcaklığına gelmesini bekleyin. Daha sonra dilimleyip servis edin. Afiyet olsun