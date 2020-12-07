  • BIST 1.333
  • Altın 461,331
  • Dolar 7,8339
  • Euro 9,4852
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 17 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 7 °C
SON DAKİKAKKTC’de bugün 2’si yerel 12 pozitif vaka

19 Suriyeli kaçak olarak adaya soktuğu düşünülen 2 kişi tutuklandı

» »
Polis açıklamasında, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı bölgede araçları ile bekleyen ve şüpheli olarak görülen 26 yaşındaki A.G. ve 24 yaşındaki Ö.O.’nun tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
19 Suriyeli kaçak olarak adaya soktuğu düşünülen 2 kişi tutuklandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, dün saat 22:40 sıralarında, onaylanmış liman olmayan bir yer olan, Yeniereköy – Dipkarpaz arasında bulunan taşocakları mevkiindeki sahilden tekne ile KKTC’ye kanunsuz giriş yapan 2’si kadın, 2’si çocuk ve 15’i erkek olmak üzere Suriye uyruklu toplam 19 kişi suçüstü tespit edildi. 

Polis açıklamasında, olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında aynı bölgede araçları ile bekleyen ve şüpheli olarak görülen 26 yaşındaki A.G. ve 24 yaşındaki Ö.O.’nun tutuklandığı ve soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Askeri Yasak bölgeyi ihlal etti!07 Aralık 2020 Pazartesi 14:46
  • Duruşmaya gelen tutuklulara uyuşturucu vermişlerdi!07 Aralık 2020 Pazartesi 14:41
  • Sahte İngiliz pasaportuyla çıkış yapmaya çalışan şahıs mahkemeye çıkarıldı07 Aralık 2020 Pazartesi 14:36
  • Bu Memleket Bizim Platformu, Ortak Mücadele Çağrısı Yaptı07 Aralık 2020 Pazartesi 14:34
  • Cumhurbaşkanı Tatar Bugün UBP Başkan Vekili Saner’i Kabul Ediyor07 Aralık 2020 Pazartesi 14:33
  • “Kıbrıs Türk Karma İstişare Komitesi” Kuruldu07 Aralık 2020 Pazartesi 14:32
  • 19 Suriyeli kaçak olarak adaya soktuğu düşünülen 2 kişi tutuklandı07 Aralık 2020 Pazartesi 14:29
  • Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi ile Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Arasında Protokol İmzalandı07 Aralık 2020 Pazartesi 14:27
  • Kıbrıs Türk Şehir Plancıları Odası Long Beach'ta yapılması planlanan otel ile ilgili açıklama yaptı07 Aralık 2020 Pazartesi 14:22
  • Karpaz'da ava kapalı bölgede kaçak av07 Aralık 2020 Pazartesi 14:06
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti