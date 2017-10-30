19 UBP ve DP'li vekil, tepkiler üzerine önerisini geri çekti

Meclis Genel Kurulu’nun bugünkü gündeminde bulunan Kıbrıs konusundaki iki karar önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine yönelik tezkereler, öneri sahiplerinin ivedilik istemini geri çekmesi nedeniyle görüşülmedi.

Öneri sahipleri adına UBP milletvekili Gazimağusa milletvekili Dursun Oğuz’un sunduğu “KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi’nin Garanti ve İttifak Anlaşmasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Adımının Kınanmasına İlişkin Karar Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi ile öneri sahipleri adına UBP Lefkoşa milletvekili Zorlu Töre’nin sunduğu KKTC Cumhuriyet Meclisi’nin Müzakerelerde Federasyonun Bir Çözüm Modeli Olmaktan Çıktığına İlişkin Karar Önerisinin komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkeresi okutulup onaya sunulmadı.

Genel Kurul’da öneri sahiplerinden UBP milletvekili Zorlu Töre konuşma yaptı.

Töre’nin ardından TDP milletvekili Zeki Çeler, CTP milletvekili Tufan Erhürman, UBP milletvekili Dursun Oğuz, 62. madde tahtında söz aldı.

TÖRE

19 milletvekilinin federasyonun çözüm modeli olmaktan çıkarılması önerisini geçtiğimiz hafta Meclis’e sunduğunu anımsatan Zorlu Töre konuşmasında, “Bir karar önerisi hazırladık, ivedilik istedik, bunun arkasındayız. Parlamento bu konudaki tarihi sorumluluğunu yerine getirmeli” dedi.

Töre, karar önerisini Meclis kürsüsünden okudu.

Konuşmasında Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, “Böyle bir karar önerisinin Cumhurbaşkanlığı ile istişare edilemeden Meclis’ten geçirilmek istenmesi doğru değil” açıklamasına işaret eden Töre, “Crans-Montana’da ‘bu iş bitmiştir’ diyen Cumhurbaşkanı dün başka bugün başka söylüyor. Sayın Akıncı söylediklerinin arkasında durmalı” dedi.

Akıncı’nın Rumların zihniyetinin değişmesini beklediğini söyleyen Töre, “Rumların zihniyeti 200 yıldır değişmedi, değişmez” şeklinde konuştu.

Müzakere masasında hatalar yapıldığını, garantilerin sulandırıldığını, 100 bin Rum’un kuzeye dönmesinin kabul edildiğini belirten ve Akıncı’yı eleştiren Töre, “KKTC milli bir devlettir. Bu devlete sahip çıkmalıyız” şeklinde konuştu.

ÇELER

TDP milletvekili Zeki Çeler, 19 milletvekilinin federasyonun çözüm modeli olmaktan çıkarılması için hazırladıkları öneriyi eleştirerek, “Seçimler yaklaşıyor, propaganda yapacak başka bir şey bulamadınız, karşımıza bunu mu koydunuz?” ifadelerine yer verdi.

Söz konusu vekillerin bunu oy almak için yaptığını savunan Çeler, “İnsanları korkutma ve milliyetçilik üzerinden siyaset yapıyorsunuz” ifadesini kullandı.

Çeler, “İnsanlar işsizlikten, haksızlıktan dert yanıyor. Okullarda öğretmen, çocukların başını sokacağı sınıf, hastanede doktor, eczanede ilaç yok siz hala bunları konuşuyorsunuz. İşsizliğin, trafikte can kaybının, suçun önüne nasıl geçeceksiniz bize bunu anlatın” dedi.

Önerinin ne siyasi partilerle, ne Cumhurbaşkanı ile ne de Türkiye ile istişare edilmeden hazırlandığını ileri süren Çeler, Kıbrıs konusunun siyasete alet edilmemesi gerektiğini kaydetti, “Bunlar seçimde ders olarak önünüze çıkacak” dedi.

ERHÜRMAN

CTP milletvekili Tufan Erhürman, Kıbrıs konusunda farklı görüşlerin olabileceğini, bunlara saygı duyduğunu, saygı duymadığı tek şeyin ciddiyetsizlik olduğunu söyledi.

Erhürman, “Müzakere sürecine etki edecek karar alınacaksa bu karar ciddiyetle alınmalı” dedi.

Geçtiğimiz hafta Meclis’e Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Temsilciler Meclisi’nin Garanti ve İttifak Anlaşmasının Ortadan Kaldırılmasına Yönelik Adımının Kınanmasına İlişkin Karar Önerisi getirildiğini, bu öneri üzerinde istişare yapılmadığı uyarısı üzerine önerinin geri çekildiğini anımsatan Erhürman, “Bu önerinin gerçi çekilmesinin üzerinden 3 gün geçti, yeni bir öneri hazırlandı ve bu önerinin altında karar önerisini geri çeken Dursun Oğuz’un da imzası var” dedi.

Herkesin kafasına eseni yaptığını söyleyen, 19 milletvekilinin önerisinin, ne siyasi partilerle ne de Türkiye ile istişare etmeden hazırladığını belirten Erhürman, “Yaptıklarınızla Sayın Büyükelçiyi 29 Ekim açıklamasında eşgüdüm sözünü kullanmaya, sizi akıl yoluna çağırmaya mecbur ettiniz” dedi.

Kararların anlık alındığını da savunan Erhürman, “Kıbrıs sorunu bu kadar ciddiyetsiz şekilde ele alınmaz, bu süreçte laubaliliğe yer yok. Bu yapılan laubaliliktir” dedi.

Tufan Erhürman, herkesi aklı selim davranmaya davet ettiğini belirtti.

OĞUZ

UBP milletvekili Dursun Oğuz, bazı partilerden beklenen açıklamanın gelmediğini, UBP ile bağımsız milletvekillerinin böyle bir öneri hazırladığını, mutabakatla aynı görüşün yeniden Meclis’e geldiğini söyledi.

“İstişareye açığız” açıklamalarını anımsatan Oğuz, “Öneriye imza koyan 19 milletvekilinden biri de benim. İmzamın arkasındayım. Sayın Töre bunun için Temmuz’dan beri uğraşıyor” dedi.

Önerinin, seçimde oy almak için hazırlandığı açıklamalarını doğru bulmadığını söyleyen Oğuz, “Kendimizi ispat etmek zorunda, onu eleştirme, bunu eleştirme niyetine hiç değiliz” dedi.