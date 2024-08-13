19 ülkeden 32 tıp öğrencisi, YDÜ Hastanesi’ndeki stajlarına devam ediyor

Kuzey Kıbrıs’a gelen 19 ülkeden 32 tıp öğrencisi, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ndeki stajlarına devam ediyor

Almanya, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Tayvan, Ukrayna ve Ürdün’den gelerek Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde staj yapan tıp öğrencileri neden Yakın Doğu Üniversitesi ve KKTC’yi seçtiklerini anlattı.

Dünyanın pek çok ülkesinden tıp öğrencisi, staj ve klinik çalışma yapmak için Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ni tercih etmeye devam ediyor. Güçlü altyapısı ve nitelikli eğitim ve uygulama olanakları ile tıp eğitiminde sahip olduğu uluslararası tanınırlık ile tercih edilen Yakın Doğu Üniversitesi, Ağustos ayında Almanya, Bosna Hersek, Çekya, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, Hollanda, İspanya, İtalya, Macaristan, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Tayvan, Ukrayna ve Ürdün’den gelen 32 tıp öğrencisini ağırlamaya devam ediyor.

Uluslararası Tıp Öğrencileri Birliği (IFMSA) üyesi olan Kuzey Kıbrıs Tıp Öğrencileri Birliği’nin (MSANC) dahil olduğu “Staj ve Araştırma Değişim Programı” kapsamında KKTC’ye gelen uluslararası öğrenciler mesleki gelişimlerinin yanı sıra KKTC’nin güzelliklerini deneyimleyerek sosyalleşme olanağı da yakalıyor.

Staj için Yakın Doğu Üniversitesi’ni tercih eden geleceğin doktor adayları KKTC’de benzersiz deneyim yaşadıklarını söylüyor.

Victor T. E. Rodriquez: “Çok fazla hasta görme imkanı buldum, bize bir şeyler öğretmek için çok çaba harcıyorlar.”

İspanya’dan staj için Yakın Doğu Üniveristesi’ne gelen dördüncü sınıf tıp öğrencisi Victor T. E. Rodriquez “Bizim daha önce staj yaptığımız hastanelere göre burada çok hastanın olması bizim için büyük avantaj. Çok fazla hasta görme imkanı buldum, sağlık hizmeti çok güzel çalışıyor. Burada birçok ameliyata girdim. Edindiğim tecrübeler benim ileride meslek hayatım için çok etkili olacak” dedi. KKTC’de yeni insanlarla tanıştığını ve ülkenin kültürünü de öğrendiğini ifade eden Rodriquez, “Buradaki hocalar ve doktorlar bize bir şeyler öğretmek için çok çaba harcıyor” şeklinde konuştu.

Pietro Pastoni: “Pratikte ve teoride birçok yeni şey öğrendim.”

İtalya’dan staj için gelen dördüncü sınıf öğrencisi Pietro Pastoni ise İtalya’daki eğitim sistemi ile Yakın Doğu Üniversitesi’ndeki sistemin çok benzediğini ifade ederek, “Kardiyoloji bölümüne devam edeceğim ve burada birçok uygulama yaptık. Bu bizim için çok değerli bir deneyim oldu” dedi. Pietro Pastoni, “Pratikte ve teoride birçok yeni şey öğrendim. Ayrıca yeni insanlarla tanışarak yeni yerler gördük. Yakın Doğu Üniversitesi’ni tüm arkadaşlarıma önereceğim, bu çok eşsiz bir tecrübe” dedi.

Maria Bara: “Burada edindiğim tecrübe ve deneyimler mesleğimde çok işe yarayacak.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde staj yapmak üzere Hırvatistan’dan gelen tıp fakültesi son sınıf öğrencisi Maria Bara ise “Çok güzel bir tecrübe edindik” dedi. Bara, “Burada edindiğim tecrübe ve deneyimler mesleğimde çok işe yarayacak. Çok tecrübeli hocalarla iç içeyiz ve uygulamalar yapıyoruz. Bu programı ülkemde her zaman tavsiye edeceğim” dedi. Maria Bara, KKTC’yi çok sevdiğini de özellikle vurguladı.

Aya Awad: “Buranın insanlarını, kültürünü, yemeklerini çok sevdim. Mutlaka yeniden ülkenize geleceğim.”

Mısır’dan KKTC’ye staj için gelen Aya Awad ise “Hastanede hocalar ve doktorlar çok iyi İngilizce konuşuyor ve kendimizi çok iyi hissettiriyor. Buranın insanlarını, kültürünü, yemeklerini çok sevdim. En çok da Kıbrıs Köftesi’ni sevdim. Burada öğrendiklerimiz hem bize hem mesleğimize birçok katkı sağladı. Kıbrıs'ın sahilleri de çok güzel” ifadeleriyle yaşadıklarını anlattı. KKTC’yi çok sevdiğini söyleyen Aya Awad, “Mutlaka yeniden ülkenize geleceğim” dedi.