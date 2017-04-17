Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk çocuklarına armağan ettiği “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı” kutlamaları çerçevesinde, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” yarın başlıyor.

24 Nisan’a kadar sürecek festivale, KKTC ile birlikte, 6 ülkeden 7 ekip katılacak. Etkinliklerde; Türkiye (Hacettepe Üniversitesi Çocuk ve Gençlik Halk Dansları Topluluğu-Kuzeyin Uşakları), Rusya, Rusya- Tataristan, Kırgızistan, Litvanya ve Sırbistan’dan konuk heyetler ve ekipler yer alacak.

Kutlamalar çerçevesinde, okullardan öğrenciler, devlet ve hükümet yetkililerine ziyaretler gerçekleştirecek. Ayrıca konuk heyetlerden ve festival ekiplerinden belirlenen öğrenciler de devlet ve hükümet yetkililerini ziyaret edecek. Ekipler ayrıca tüm ilçelerdeki yerel yönetimler ve askeri temsilcilere de ziyaretler gerçekleştirecek.

MEŞALE YAKILACAK

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, festival, 19 Nisan Çarşamba günü, saat 09.45’te tüm grupların ve okullardan gelecek öğrenci temsilcileri ve sorumlu öğretmenlerin, Kuğulu Park’tan Cumhuriyet Meclisi’ne yürüyüşü ve Bakan Berova’nın Meclis önünde yapacağı açılış konuşması, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinin başlama meşalesinin Bakan Berova ve öğrenci temsilcileriyle yakılmasıyla başlayacak.

Aynı anda “Bütün Çocuklar Kardeştir” sloganıyla sevgi balonları gökyüzüne uçurulacak.

21 Nisan Cuma günü konuk ekipler okullardaki törenlere katılıp, gösteriler düzenleyecek. Daha sonra konuk ekip lider ve öğrencileri saat 16.30’da Girne’de eğlence merkezine gidecek.

22 Nisan Cumartesi günü saat 15.30’da, tüm grupların katılacağı Girne korteji yapılacak. Kortej yürüyüşü Baldöken’den başlayıp, Dörtyol kavşağı, Atatürk anıtı, Liman güzergahında tamamlanacak.

Ekipler Atatürk anıtı önüne geldiklerinde, 5’er dakikalık gösteriler sunacak.

23 Nisan Pazar günü ise 23 Nisan kutlamaları için Lefkoşa’daki gerçekleştirilecek Festival programı olacak.

Aynı gün, “19. Uluslararası 23 Nisan Çocuk Festivali” çerçevesinde saat 17.30’da, Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda davetlilerin katılacağı “Gala Programı” düzenlenecek.

TRT ŞENLİĞİ

Bu arada, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri çerçevesinde, Gazimağusa bölgesi ilkokullarından 14 öğrenci de, Nevşehir’de 19-27 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek “TRT 39. Uluslararası Çocuk Şenliği’ne” katılacak.

BAKAN BEROVA KONUŞMA YAPACAK

Öte yandan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri çerçevesinde, 23 Nisan Pazar günü saat 08.00’de Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapacak.

Tüm ilçelerde, köy ve kasabalarda Atatürk Anıtlarına çelenk koyma töreni gerçekleştirilecek.

“İLÇELERDEKİ TÖRENLER”

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm ilçelerde de törenlerle kutlanacak.

Bu yıl diğer yıllardan farklı olarak Lefkoşa, Gazimağusa ve Güzelyurt İlçelerindeki 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlama programı, stadyumların dışında ilçelerin önemli noktalarında yapılacak.

Yapılacak bu değişiklik, çocukların 23 Nisan’ı ismine uygun bir şekilde bayram havasında kutlaması ve şölen atmosferinde yaşaması amacını taşıyor.

LEFKOŞA

Lefkoşa’daki ilk tören saat 08.45’te Atatürk Anıtı önünde yapılacak. Anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle son bulacak.

Tören sonrasında, saat 09.00’da Lefkoşa kortej yürüyüşü başlayacak. Cumhuriyet Meclisi önünden başlayacak yürüyüş, Ledra Palas Işıkları, Cumhurbaşkanlığı, Girne Kapısı, Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’nin ardından Çağlayan Parkı’ndaki etkinlik alanına varılmasıyla son bulacak.

Çağlayan Parkı’nda yer alacak etkinlik, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle başlayacak. Etkinlik şiir okunmasıyla devam edecek.

Daha sonra Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirecek.

Konuşma tamamlandıktan sonra, Lefkoşa merkez okullarından öğrencilerin ve misafir ülke çocuklarının oluşturduğu ekipler dans gösterilerini sunacak.

Bu arada Çağlayan Parkı’nda kurulacak stantlarda gün boyunca eğitici ve eğlenceli etkinliklerde yapılacak.

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da Zafer Anıtı önündeki tören saat 09.00’da çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek. Güne ilişkin konuşma ve şiir okunmasıyla tamamlanacak tören sonrasında Namık Kemal Meydanı’na kortej yürüyüşü gerçekleştirilecek.

Namık Kemal Meydanı’ndaki etkinlikte, Gazimağusa merkez ilkokulları öğrencilerinin oluşturduğu koro ve dans ekipleri şarkı söyleyip gösterilerini sunacak.

GİRNE

Girne’deki ilk tören saat 08.40’ta Atatürk Anıtı önünde yer alacak ve anıta çelenkler konulacak. Saygı duruşundan sonra İstiklal Marşı’yla bayraklar göndere çekilecek ve şiir okunacak.

20 Temmuz Stadyumu’ndaki tören ise, 09.30’da başlayacak. Törende, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapılacak, resmi geçit ve şiir okunmasının ardından okulların gösterileri ile tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki tören, Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da anıta çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Bunu saygı duruşu ve İstiklal Marşı’yla bayrakların göndere çekilmesi izleyecek.

Ardından, şiirlerin okunacağı ve günün önemine ilişkin konuşmaların yapılacağı törende, halk dansları gösterisi sunulacak.

Daha sonra saat 10.45’te; Güzelyurt kortej yürüyüşü başlayacak. Kortej, öğrencilerin bando takımı eşliğinde Atatürk Anıtı önünden başlayarak, Beşyol mevkine varmasıyla son bulacak.

İSKELE

İskele’de saat 09.00’da başlayacak kortej yürüyüşüyle Şht. İlker Karter İlkokulu’ndan İskele Ecevit Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na yürünecek.

Burada anıta çelenkler konulup, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

Gösterilerin sunulacağı İskele Cumhuriyet Stadyumu’ndaki tören ise saat 10.00’da başlayacak. Teftiş ve bayram kutlaması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından, günün önemine ilişkin konuşmaların yapılacağı tören, resmi geçit, müzikli gösteriler ve şiirlerin okunmasıyla son bulacak.

LEFKE

Lefke’deki tören saat 09.00’da, Atatürk Parkı’nda; Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulmasıyla başlayacak.

Tören gruplarının yerini alması, teftiş ve bayram kutlaması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bayrakların göndere çekilmesiyle devam edecek törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma ve resmigeçit yapılacak.

Daha sonra 16 Ağustos Kurtuluş Stadyumu’nda öğrenciler güne ilişkin şiirler okuyacak ve hazırladıkları gösterileri sunacak.