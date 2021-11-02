  • BIST 1.543,070
  • Altın 549,19
  • Dolar 9,5310
  • Euro 11,0443
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAWhatsApp mesajlarına acil olmadıkça anında yanıt vermeyin

19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sona erdi

»
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 29 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 98. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına gerçekleştirilen Şef Antonio Pirolli yönetimindeki KKTC CSO Konseri ile sona erdi.
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali sona erdi

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin düzenlediği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nin bu yıl 19’uncusu 29 Eylül – 29 Ekim tarihleri arasında KKTC Turizm ve Çevre Bakanlığı iş birliğinde, Telsim Vodafone Ana Sponsorluğunda, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Bell Tower, Major ve Kösezade Turizm’in katkılarıyla gerçekleştirildi.

29 Eylül’de Girne Amfi Tiyatro’da yer alan Şef Ali Hoca yönetimindeki KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde Serenad Bağcan “Zamansız Şarkılar” Konseri ile açılışı gerçekleşen 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali 29 Ekim’de Bellapais Manastırı’nda Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 98. yılı nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk’ün anısına gerçekleştirilen Şef Antonio Pirolli yönetimindeki KKTC CSO Konseri ile sona erdi.

Covid–19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyici ile buluşan bu yılki Festivalin bir ay süresince 11 farklı konserden oluşan programında, Serenad Bağcan & KKTC CSO Konseri, Burcu Durmaz & LBO Konseri, Soprano Burcu Uyar & Tenor Ayhan Uştuk Şan Resitali, Gülsin Onay Piyano Resitali, LBO Konseri, Eser Öktem Piyano Resitali, Aeterna Piano Trio Konseri, Nursel Hançer Keman Resitali, Soprano Laden İnce & KKTC CSO Konseri, Arman Ratip Piyano Resitali ve Antonio Pirolli & KKTC CSO Konseri yer aldı.  

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Mete Hatay’dan Yeni Bir Kitap: “Kıbrıs’ın En Uzun Yüzyılı”28 Ekim 2021 Perşembe 12:17
  • 12. Geleneksel Lefke Hurma Festivali, 7 Kasım'da28 Ekim 2021 Perşembe 11:55
  • Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy’un büstü Bodrum'un Geriş Köyü’nde açıldı27 Ekim 2021 Çarşamba 14:29
  • Kültür Dairesi Çocuklar İçin Üçüncü Masal Kitabı “Değirmencik”İ Yayımladı26 Ekim 2021 Salı 16:48
  • 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Arman Ratip Piyano Resitali ile devam ediyor25 Ekim 2021 Pazartesi 12:48
  • Girne'de Yarın "Kırk Kat Sanat" Kağıt Rölyef Atölyesî Düzenleniyor25 Ekim 2021 Pazartesi 09:29
  • “Madam Yenge: Olga Rauf Sergisi”24 Ekim 2021 Pazar 13:54
  • Alec Baldwin'in sette kurusıkı silahla 1 kişiyi öldürdüğü kaza sonrası ilk görüntüler22 Ekim 2021 Cuma 09:48
  • Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İlk Konserini 28 Ekimde Verecek21 Ekim 2021 Perşembe 17:35
  • Kıbrıs Türk edebiyatının önemli isimlerinden Kamil Özay hayatını kaybetti21 Ekim 2021 Perşembe 11:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti