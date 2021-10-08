  • BIST 1.397,510
  • Altın 503,28
  • Dolar 8,9000
  • Euro 10,2900
  • Lefkoşa 24 °C
  • Mağusa 26 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 26 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 15 °C
SON DAKİKAAvrupa’da coronadan çıkış takvimi: 2022 ilkbaharı

19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Gülsin Onay piyano resitali yer alacak

»
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Gülsin Onay piyano resitali yer alacak.
19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Gülsin Onay piyano resitali yer alacak

19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Gülsin Onay piyano resitali yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleştirdiği 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Gülsin Onay Piyano Resitali ile devam ediyor.

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, yarın saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda festival çerçevesinde gerçekleştireceği piyano resitalinde Bach Partita No.1, Beethoven Moonlight Sonata, Chopin Ballade No.3, Nocturne No.2 ve Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante eserlerini yorumlayacak.

29 Ekim’ e kadar sürecek ve toplam 11 konserin yer alacağı Festival, 12 Ekim Salı akşamı Bellapis Manastırı’nda Şef Oskay Hoca yönetimindeki LBO Konseri ile devam edecek. 

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı Festival Konserleri’nin biletleri (60 TL’ den) Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’ dan sağlanabilecek. 

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları tiyatro sezonunu açıyor04 Ekim 2021 Pazartesi 11:39
  • “XXX. Devlet Fotoğraf Yarışması Sergisi” açılıyor. 03 Ekim 2021 Pazar 13:49
  • “Teslimat” üç GOYA festivalinde daha finalist03 Ekim 2021 Pazar 12:01
  • Selahattin Demirtaş'ın yeni romanı "Efsun" çıktı03 Ekim 2021 Pazar 08:27
  • Sol Hareket Genel Sekreteri Abdullah Korkmazhan‘ın kitap tanıtım ve imza günü organizasyonu düzenleniyor02 Ekim 2021 Cumartesi 12:22
  • Aydan Afşaroğlu’nun kaleme aldığı “Onlar Daha Çocuktu” adlı kitap tanıtıldı02 Ekim 2021 Cumartesi 11:04
  • 'Parayı Al ve Kaç': Kunsten Müzesi, sergi için iki boş tuval teslim eden ressamdan 83 bin doları geri istedi30 Eylül 2021 Perşembe 22:56
  • Popüler Netflix programı Love 101'de Kıbrıs şarkıları yer alıyor30 Eylül 2021 Perşembe 22:01
  • Devlet Fotoğraf Yarışması sergisi 5 Ekim’de AKM’de açılıyor29 Eylül 2021 Çarşamba 17:54
  • Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali başlıyor27 Eylül 2021 Pazartesi 11:09
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti