19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali’nde Gülsin Onay piyano resitali yer alacak.

Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği’nin Turizm ve Çevre Bakanlığı işbirliği, Telsim ana sponsorluğu, Girne Belediyesi, Bellapais Gardens, Deniz Plaza, Kybele, Huzur Ağaç, Major, Bell Tower ve Kösezade Turizm katkılarıyla gerçekleştirdiği 19. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali Gülsin Onay Piyano Resitali ile devam ediyor.

Dünyaca ünlü piyanist Gülsin Onay, yarın saat 20.00’ de Bellapais Manastırı’nda festival çerçevesinde gerçekleştireceği piyano resitalinde Bach Partita No.1, Beethoven Moonlight Sonata, Chopin Ballade No.3, Nocturne No.2 ve Andante Spianato et Grande Polonaise Brillante eserlerini yorumlayacak.

29 Ekim’ e kadar sürecek ve toplam 11 konserin yer alacağı Festival, 12 Ekim Salı akşamı Bellapis Manastırı’nda Şef Oskay Hoca yönetimindeki LBO Konseri ile devam edecek.

Covid-19 önlemleri çerçevesinde kısıtlı sayıda izleyicinin alınacağı Festival Konserleri’nin biletleri (60 TL’ den) Lefkoşa, Gazimağusa, Yenikent ve Girne Deniz Plazalar, Girne Deniz Shop, Bellapais Bilet Ofisi ve Konser Girişinden veya Online bilet olarak: biletfest.com’ dan sağlanabilecek.