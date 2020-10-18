19. Uluslararası Zeytin Festivali Dijital Ortamda Başarıyla Gerçekleşti

Girne Belediyesi, Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 19.

Uluslararası Zeytin Festivalini sosyal medya facebook sayfası üzerinden

gerçekleştirdi.

19. Uluslararası Zeytin Festivali, Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası giriş salonunda,

facebook üzerinden yapılan canlı yayın açılış konuşmalarıyla başladı, açılışta ayrıca,

Festival kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah

yarışmasının sonuçları da açıklandı.

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılış konuşmasında,Festivalin ana

temasının zeytin ve yan ürünlerinin üretimi ve zeytin ağaçlarının korunmasına dikkat

çekmek olduğunu belirti.

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Tarafından Geleneksel Olarak

Düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Sonuçlandı...

Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 19. Zeytin Festivali

çerçevesinde ve Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak

düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması – 2020 kesin sonuçları belli oldu.

Covit 19 salgını sonucu Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen,

Korona’ya inat yarışmaya, 62 ülkeden 289 karikatürcü 887 eser ile katıldı.

9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı

Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Musa

Kayra, Selen Selışık ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından,

21 –25 Eylül 2020 tarihleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde

değerlendirilmiştir.

Uluslararası Karikatür Yarışması Düzenleme Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre,

“Zeytin” ve “Serbest” konularının işlendiği 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda

ödül kazanan çizerler şöyle:

Büyük Ödül (Serbest Konulu Bölüm): Ali Rastroo (İran) 1.500 Euro + Altın Zeytin

Heykeli + Diploma.

Zeytin Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Ayhan Alkan (Birleşik Krallık) 750 Euro + Altın

Zeytin Heykeli + Girne Belediyesi Ödülü; İkincilik Ödülü: Elahe Khoraman (İran)

Gümüş Zeytin Heykeli + Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Ödülü; Üçüncülük Ödülü:

Zhaleh Yoosefinezhad (İran) Bronz Zeytin Heykeli + Zeytin Festivali Ödülü.

Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Mustafa Tozakı (Kıbrıs) 750 Euro + Altın

Zeytin Heykeli + Girne Belediye Başkanı Özel Ödülü; İkincilik Ödülü: Damir Novak

(Hırvatistan) Gümüş Zeytin Heykeli + Zeytin Mizah Şenliği Ödülü; Üçüncülük Ödülü:

Grigoris Georgiou (Yunanistan) Bronz Zeytin Heykeli + Ramiz Gökçe Özel Ödülü

(Diploma).