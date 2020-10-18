19. Uluslararası Zeytin Festivali Dijital Ortamda Başarıyla Gerçekleşti

Girne Belediyesi, Covid- 19 salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde, 19.
Uluslararası Zeytin Festivalini sosyal medya facebook sayfası üzerinden
gerçekleştirdi.
19. Uluslararası Zeytin Festivali, Girne Belediyesi Yeni Hizmet binası giriş salonunda,
facebook üzerinden yapılan canlı yayın açılış konuşmalarıyla başladı, açılışta ayrıca,
Festival kapsamında düzenlenen 9. Uluslararası Zeytin Karikatürleri ve Mizah
yarışmasının sonuçları da açıklandı.
Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü açılış konuşmasında,Festivalin ana
temasının zeytin ve yan ürünlerinin üretimi ve zeytin ağaçlarının korunmasına dikkat
çekmek olduğunu belirti.
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Tarafından Geleneksel Olarak
Düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması 2020 Sonuçlandı...
Girne Belediyesi ile Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği tarafından 19. Zeytin Festivali
çerçevesinde ve Uluslararası Zeytin Mizah Şenliği kapsamında geleneksel olarak
düzenlenen 9. Uluslararası Karikatür Yarışması – 2020 kesin sonuçları belli oldu.
Covit 19 salgını sonucu Dünya’daki posta hizmetlerinin kısıtlı çalışmalarına rağmen,
Korona’ya inat yarışmaya, 62 ülkeden 289 karikatürcü 887 eser ile katıldı.
9. Uluslararası Karikatür Yarışması’na gönderilen eserler, Girne Belediye Başkanı
Nidai Güngördü’nün onursal başkanlığında, M. Serhan Gazioğlu, Derman Atik, Musa
Kayra, Selen Selışık ve Hüseyin Çakmak’tan oluşan seçici kurul üyeleri tarafından,
21 –25 Eylül 2020 tarihleri arasında, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde
değerlendirilmiştir.
Uluslararası Karikatür Yarışması Düzenleme Komitesi’nin yaptığı açıklamaya göre,
“Zeytin” ve “Serbest” konularının işlendiği 9. Uluslararası Karikatür Yarışması’nda
ödül kazanan çizerler şöyle:
Büyük Ödül (Serbest Konulu Bölüm): Ali Rastroo (İran) 1.500 Euro + Altın Zeytin
Heykeli + Diploma.
Zeytin Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Ayhan Alkan (Birleşik Krallık) 750 Euro + Altın
Zeytin Heykeli + Girne Belediyesi Ödülü; İkincilik Ödülü: Elahe Khoraman (İran)
Gümüş Zeytin Heykeli + Kıbrıs Türk Karikatürcüler Derneği Ödülü; Üçüncülük Ödülü:
Zhaleh Yoosefinezhad (İran) Bronz Zeytin Heykeli + Zeytin Festivali Ödülü.
Serbest Konulu Bölüm – Birincilik Ödülü: Mustafa Tozakı (Kıbrıs) 750 Euro + Altın
Zeytin Heykeli + Girne Belediye Başkanı Özel Ödülü; İkincilik Ödülü: Damir Novak
(Hırvatistan) Gümüş Zeytin Heykeli + Zeytin Mizah Şenliği Ödülü; Üçüncülük Ödülü:
Grigoris Georgiou (Yunanistan) Bronz Zeytin Heykeli + Ramiz Gökçe Özel Ödülü
(Diploma).
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