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19 yaşında genç girişimci Akova’ya nostalji kokan resturant açtı

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19 yaşında olan Emirhan Yıldız bir aile işletmesi olan Yundem Taş Fırını  Yundem Resturant’a dönüştürerek Akova köyüne restoran açtı.
19 yaşında genç girişimci Akova’ya nostalji kokan resturant açtı

19 yaşında olan Emirhan Yıldız bir aile işletmesi olan Yundem Taş Fırını  Yundem Resturant’a dönüştürerek Akova köyüne restoran açtı.

20 Nisan’da hayata geçen restorantın müşterisi ise daha çok gençler ve aileler oluşturuyor.

Pazartesi hariç haftanın 6 günü açık olan resturanta 12 çeşit soğuk ,7 çeşit ara sıcak, 4 çeşit ara yemek veriliyor.

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Restoran o kadar kalabalık oluyor ki yer bulmak için önceden rezervasyon yapmak gerekiyor.

Emirhan Yıldız Detay Gazetesi’ne yaptığı açıklamada  restoran fırına ve markete gelen giden müşterilerinin talep ettiğini kendisinin 2019’dan beri markete bakarak ailesine yardımcı olduğunu ve  müşterilerin  talebini dinleyerek restoran açıklarını söyledi.

Restoran Cumartesi günleri müşterilere canlı müzik keyfi de sunuluyor.

Restoranın fiyatlarını piyasanın altında tuttuklarını belirten Yıldız müşterilerinin hem fiyatlardan hem de menülerden memnuniyet belirtip tekrar rezervasyon yaptıklarını da belirtti.

Rezervasyon için 05338557852…

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