  • BIST 9111.5
  • Altın 2229.113
  • Dolar 31.9486
  • Euro 34.5198
  • Lefkoşa 9 °C
  • Mağusa 11 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 11 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 3 °C
SON DAKİKAOyun delisi erkeklere kötü haber!

19 yaşında hayata gözlerini yumdu!

» »
ÖLÜMLE NETICELENEN TRAFIK KAZASI
19 yaşında hayata gözlerini yumdu!

25.03.2024 tarihinde, saat 02:30 raddelerinde, Girne - Güzelyurt Anayolu 12-13 km arasında, 172 mlgr alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyreden Emirhan YÜRÜK (E-32) yönetimindeki UE 621 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zeynep KARTAL (K-18) yönetimindeki EE 461 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alsancak’ta sakin Barış AĞCA (E-19) olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe KOCAGÜL (K-30) ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal ağır yaralanarak kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Tuğçe KOCAGÜL beyin kanaması, Zeynep KARTAL ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmışlardır. Kazaya methalder UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan YÜRÜK tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa-Gazimağusa ana yolunda korkutan kaza!24 Mart 2024 Pazar 20:09
  • Biyologlar Derneği: Lale teröristi müsteşar, derhal görevden alınmalıdır!24 Mart 2024 Pazar 19:58
  • KKTC'de Yükseköğretim Zirvesi: YÖK ve YÖDAK'tan Ortak Toplantılar24 Mart 2024 Pazar 19:56
  • HP: UBP,DP ve YDP Milletvekilleri bazıları hakkında polis soruşturması yürütülmekte24 Mart 2024 Pazar 18:58
  • Erhürman: Öğretime başlamamış 13 üniversitenin ön açma izni iptal edilsin dedik, takipçisiyiz24 Mart 2024 Pazar 18:29
  • HAKKINI ARAMAK KİŞİŞEL VE TOPLUMSAL BİR GÖREVDİR24 Mart 2024 Pazar 16:01
  • Meclis yarın yasama göreviyle toplanacak24 Mart 2024 Pazar 12:34
  • Zeki Çeler: Sadece maraz etmekle olmaz, trafik güvenliği devlet politikası haline gelmeli!24 Mart 2024 Pazar 12:26
  • Üstel açıkladı... YÖK heyeti KKTC'ye geliyor24 Mart 2024 Pazar 12:05
  • Basketbol'da İskele Koop'tan sonra BAF'ı da geçti kupaya uzandı23 Mart 2024 Cumartesi 23:18
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti