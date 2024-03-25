19 yaşında hayata gözlerini yumdu!

25.03.2024 tarihinde, saat 02:30 raddelerinde, Girne - Güzelyurt Anayolu 12-13 km arasında, 172 mlgr alkollü içki tesiri altında Girne istikametine doğru seyreden Emirhan YÜRÜK (E-32) yönetimindeki UE 621 plakalı salon araç sürücüsünün dikkatsizliği sonucu yolun sağına geçmesi neticesinde o esnada karşı istikametten gelmekte olan Zeynep KARTAL (K-18) yönetimindeki EE 461 plakalı salon aracın önünü tıkaması sonucu yüz yüze çarpışmışlardır. Kaza sonucu EE 461 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alsancak’ta sakin Barış AĞCA (E-19) olay yerinde yaşamını yitirmiştir.

Kazada sonucu UE 621 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Tuğçe KOCAGÜL (K-30) ve EE 621 plakalı araç sürücüsü Zeynep Kartal ağır yaralanarak kaldırılmış oldukları Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, Tuğçe KOCAGÜL beyin kanaması, Zeynep KARTAL ise kafatası kırığı, göğüs kafesi kırığı, iç organ yaralanması teşhisi ile yoğun bakım servisinde müşahade altına alınmışlardır. Kazaya methalder UE 621 plakalı araç sürücüsü Emirhan YÜRÜK tutuklanmış olup soruşturma devam etmektedir.