19 Yaşındaki alkollü sürücü Alayköy’de dehşet saçtı: 3 yaralı

Kaza sonucu yaralanan KE 222 plakalı araç sürücüsü Furkan AYDAR, araçta yolcu olarak bulunan İzzet Reşit DENER (E-32) ve Muratcan HORAN (E-20) kaza mahalline gelen ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün akşam saat 23.40 sıralarında Alayköy’de , KE 222 plakalı aracı ile doğu istikametine doğru 236 miligram alkollü içki tesiri altında seyreden Furkan AYDAR (E-19), K-PET önlerine geldiğinde direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından yoldan çıkıp orta refüjde bulunan aydınlatma direğine aracının sol ön kısmı ile çarpıp tavanı üzerine devrilmiştir.

Kaza sonucu yaralanan KE 222 plakalı araç sürücüsü Furkan AYDAR, araçta yolcu olarak bulunan İzzet Reşit DENER (E-32) ve Muratcan HORAN (E-20) kaza mahalline gelen ambulans ile hastaneye sevk edilmiştir. Polisin olayla ilgili soruşturması devam etmektedir