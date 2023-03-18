19 Yaşındaki Genç Kız Müşahade Altına Alındı

18.03.2023 tarihinde, saat 02:00 sıralarında, Doğanköy'de sakin Sude GÜLBASTIK (K-19), Doğanköy’de Samaşık Sokak üzerinde yürüyüş yaptığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu yaklaşık 12 metre derinliğindeki dere yatağına düşerek yaralanmıştır. Söz konusu şahıs itfaiye ekipleri tarafından düşmüş olduğu yerden çıkarılmasının ardından, ambulans ile kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesinde yapılan tedavisini mütakip müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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