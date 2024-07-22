19 yaşındaki gencin ölümüyle ilgili polisten açıklama

Çatalköy’de led ekran tamiri yaptığı sırada hayatını kaybeden 19 yaşındaki Barış Erdoğan'ın ölümü ile ilgili polisten yeni açıklama yapıldı.

Erdoğan'ın yapılan otopsisinde ölüm nedeninin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Barış Erdoğan'ın ölümü ile ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

20.07.2024 tarihinde Çatalköy’de, led ekran tamiri yaptığı sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren Barış ERDOĞAN (E-19)’ın yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “vücuttan elektrik akımı geçmesi, dolaşım ve solunum yetmezliği” sonucu olduğu tespit edilmiştir. Soruşturma devam etmektedir.