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19 yaşındaki işçi inşaattan düştü!

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19 yaşındaki işçi inşaattan düştü!
Çalıştığı inşaatın birinci katında, kalıp söktüğü sırada dengesini kaybeden 19 yaşındaki işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü

Kıbrıs Gazetesi'nden Mehmet Kara'nın haberine göre, Girne’ye bağlı Ozanköy’de, çalıştığı inşaatın birinci katında kalıp söktüğü sırada ayağını boşluğa uzatması sonucu dengesini kaybeden 19 yaşındaki Yusuf Colayır isimli işçi, yaklaşık 6 metre yükseklikten toprak zemine düştü.

Dün saat 15.00 sıralarında yaşanan iş kazasında çeşitli yerlerinden yaralanan Colayır, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulans ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunmayan yaralının Yoğun Bakım Servisi’nde müşahede altına alındığı öğrenildi.

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