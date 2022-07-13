19 Yaşındaki Kız Kayıp

12.07.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Tuğba KAYA (K-19) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
12.07.2022 tarihinde, saat 01:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Tuğba KAYA (K-19) kalmakta olduğu ikametgahtan ayrılmış ve halen geri dönmemiştir.
Bahse konu şahıs aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.
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