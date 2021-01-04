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19 Yıllık Karısı Erkek Çıktı!

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19 yıldır birlikte olduğu eşinin erkek olduğunu öğrenen adam, hayatının şokunu yaşadı.
19 Yıllık Karısı Erkek Çıktı!

Belçika’da yaşanan olayda; 64 yaşında Jan adındaki bir adam, karısı Monica’nın ameliyat olarak cinsiyet değiştirdiğini öğrendi. 

Belçika gazetelerinde yer alan habere göre; Jan, eşi Monica’nın kuzeninden cinsiyet değiştirdiğini öğrendi.

1993 yılında tanışan ikiliden Jan, o yıllarda 29 yaşında olan Monica’nın fazlasıyla kadınsı olduğunu ve bunu fark etmediğini şu sözlerle dile getirdi.

‘Ben 45 yaşındaydım. Bana çocuk sahibi olmak istemediğini söyledi. Benim de zaten önceki evliliğimden iki çocuğum vardı. Benim çocuklarıma çok iyi bir anne oldu.’

‘Çok güzel bir kadındı. Sonra bir gün kuzeni bize ziyarete geldi ve karımın aslında erkek olduğunu ve ameliyatla cinsiyet değiştirdiğini ağzından kaçırdı.’

Ayrıca durumu oğlundan da duyan Jan, olayı öğrendiği gece eşi Monica ile konuşarak ağzından laf almaya çalıştı ve bu ısrarlarının sonucunda eşi Monica her şeyi itiraf etti.

Jan, ‘Dünyam yıkıldı. Kendisine boşanma davası açtım. Şimdilik aynı evde kalıyoruz ancak ayrı odalarda yatıyoruz’ sözleriyle üzüldüğünü dile getirdi.

Ancak karısından boşanır boşanmaz da ilk söylediği söz, ‘Tevekkeli değil bu yüzden doğru dürüst ütü yapamıyordu’ oldu.

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