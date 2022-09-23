  • BIST 3.278,88
  • Altın 973.714
  • Dolar 18.4027
  • Euro 17.8814
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 28 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAGünde bir avuç ceviz diyabet ve kalp hastalığı riskini düşürüyor

19. yüzyıla ait Orunda Camii’nin koruma çalışmaları tamamlandı

» »
19. yüzyıla ait Orunda Camii’nin koruma çalışmaları tamamlandı
19. yüzyıla ait Orunda Camii’nin koruma çalışmaları tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin projelerinden biri olan Lefkoşa’nın güneyinde Orunda köyünde bulunan 19. yüzyıla ait tarihi Orunda Camii’ndeki konservasyon (korumaçalışmaları tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Avrupa Birliği’nin (AB) finansal katkısıyla ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) teknik desteğiyle, geçen yılın başından bu yana Orunda Camii’nde yürütülen koruma çalışmalarının tamamlandığını açıkladı.

1964 yılına kadar Orunda Camii, mescit olarak kullanılıyordu.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, Orunda Camii’ndeki çalışmaların tamamlanması hakkında Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) bilgi verdi.

 

Tuncay, Orunda Camii’nin geçmişinin 19. yüzyıla dayandığını belirterek, caminin yanı sıra yanında bir okul ve bir de yardımcı bina bulunduğunu, camide yapısal sıkıntılar, yıkılma durumu söz konusu olduğunu belirtti.

 

Kültürel Miras Teknik Komitesi olarak camide Orunda Camii’nde bir konservasyon çalışması yürüttüklerini anlatan Tuncay, “Bu çalışma çerçevesinde, Orunda Camii ve yanındaki okul binası ile yardımcı bina kullanılabilir hale getirildi” dedi.

Orunda Camii’ndeki çalışmaları kapsamında, bitki örtüsü temizliği, duvar çatlak onarımı, aşınmış bölümlerin yeniden inşası, kolay erişim için çelik rampa ve giriş basamaklar yapıldı. Çatı tamamen yenilenirken minber ve mihrabın konservasyonu yapıldı. Projenin sürdürülebilirliğini sağlamak için iç ve dış yüzeyler sıvayla kapatıldı ve yeni bir drenaj kanalı oluşturuldu.

Tuncay, 28 Eylül Çarşamba günü koruma çalışmalarının tamamlanması vesilesiyle Kültürel Miras Teknik Komitesi üyeleri olarak Orunda Camii’ne ziyarette bulunacaklarını da açıkladı.

Tuncay, Güney’de üç camide daha koruma çalışmalarının başlayacağını belirterek, bu çalışmaların Vuda, Maroni ve Lefkara Camiilerinde yürütüleceğini bildirdi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nden bebek kaçırıldı23 Eylül 2022 Cuma 15:59
  • Töre: Cezaevine Düşen Kişiler Topluma Yeniden Kazandırılmalı23 Eylül 2022 Cuma 15:13
  • KTÖS ve KTOEÖS eylem nedeniyle temizlik hizmetleri aksayan okullarda denetim yapacak23 Eylül 2022 Cuma 14:50
  • Öztürkler: Pasaport Sorunumuzu Bugün İtibariyle Tamamen Çözmüş Olmanın Mutluluğunu Yaşıyoruz23 Eylül 2022 Cuma 14:42
  • Hellim konusunda oluşturulan iki toplumlu çalışma grubu bugün toplanıyor23 Eylül 2022 Cuma 14:34
  • Amcaoğlu, Ankara'da Temaslarını Sürdürüyor23 Eylül 2022 Cuma 14:22
  • Amcaoğlu’ndan Oktay ve Dönmez’e teşekkür23 Eylül 2022 Cuma 12:47
  • En fazla yağış Çayırova’da kaydedildi23 Eylül 2022 Cuma 12:45
  • KTÖS ve KTOEÖS'den Ortak Basın Açıklaması23 Eylül 2022 Cuma 12:44
  • Erhürman: Kıbrıs’ta tek çözüm modeli, federasyondur!23 Eylül 2022 Cuma 12:42
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti